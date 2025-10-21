Ngày 22/10, bão trên vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi có khả năng suy yếu dần

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 12 không thay đổi về cường độ và hướng di chuyển.

Ngày 22/10, bão trên vùng biển thành phố Huế đến Quảng Ngãi giảm cấp và có khả năng suy yếu dần. Tuy nhiên hoàn lưu bão gây mưa rất lớn cho khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển thành phố Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 19 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, giật, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, từ gần sáng ngày 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m./.

Bão số 12 đổi hướng nhưng giữ nguyên cường độ, còn cách Đà Nẵng 420km Dự báo đến 16 giờ ngày 22/10, bão cách thành phố Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần.