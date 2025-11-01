Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch ở miền núi

Từ ngày 31/10 đến ngày 1/11, trên tại nhiều địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An có mưa lớn đã gây sạt lở núi, chảy tràn bùn đất, đá, cây rừng xuống đường làm ách tắc nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch, quan trọng.

Sáng 1/11, ông Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An, cho biết: Do mưa lớn trong 2 ngày qua, quốc lộ 16 qua địa bàn đã bị sạt lở ta luy dương, khối lượng lớn đất đá từ lưng núi tràn xuống đường gây ách tắc giao thông.

Vị trí điểm sạt lở nằm giữa bản Huồi Thăng và Huồi Đun dài hàng chục mét, khối lượng bùn, đất nhão tràn xuống mặt đường khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cắt cứ, bố trí người lắp biển báo, túc trực tại điểm sạt lở; đồng thời, thông báo cho người dân tạm thời không qua khu vực sạt lở.

Hiện tại, phía đơn vị bảo trì đường bộ đang bố trí máy móc và phương tiện để khắc phục điểm sạt lở nhằm nhanh chóng thông tuyến, giúp người dân đi lại an toàn.

Cũng theo ông Dềnh Bá Lồng, điểm sạt lở này thường xuyên xảy tái diễn mỗi khi có mưa lớn diễn ra nhiều giờ.

Gần đây nhất, vào ngày 2/10, tại khu vực này cũng xảy ra sạt lở với khối lượng đất, đá tràn xuống đường khiến giao thông trên quốc lộ 16 bị tê liệt nhiều giờ.

Tại địa bàn xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An, do mưa lớn kéo dài xảy ra trong đêm 30 và rạng sáng 31/10 đã khiến quốc lộ 48C bị sạt lở vách núi trên dốc Pù Huột (nằm trên khu vực giáp ranh giữa 2 xã Nga My và Bình Chuẩn) khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Ngay trong sáng ngày 31/10, nhiều loại xe khách, xe tải đã nối đuôi nhau chờ đợi nhiều giờ đồng hồ do không thể lưu thông qua điểm sạt lở. Các phương tiện xe máy và người đi bộ phải khó khăn khi men theo sát bờ sạt lở mới có thể đi qua.

Đến trưa 31/10, sau nhiều giờ san gạt, giải phóng khối lượng bùn, đất, cây rừng của lực lượng Hạt quản lý đường bộ Bình Chuẩn, tuyến quốc lộ 48C qua dốc Pù Huột mới tạm thông tuyến.

Tuy nhiên, đến sáng 1/11, do mưa lớn, tình trạng sạt lở trên tuyến quốc lộ 48C tại đỉnh dốc Pù Huột lại tái diễn với mức độ, khối lượng lớn hơn.

Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, tỉnh Nghệ An, cho biết khối lượng rất lớn bùn, đất nhão từ lưng núi chảy tràn xuống mặt đường trên suốt chiều dài khoảng 50m khiến giao thông trên tuyến đường bị ách tắc nghiêm trọng. Các loại xe ôtô không thể qua lại.

Cũng theo ông Lương Tuấn Dũng, vào trưa 1/11, tại điểm sạt lở trên đỉnh dốc Pù Huột đang có 2 máy xúc thực hiện việc san gạt, ủi đất đá để sớm tạm thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Hiện đang cao điểm mùa mưa, chính quyền địa phương các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát trong quá trình di chuyển trên các cung đường chạy qua địa bàn đồi, núi để đề phòng tình trạng sạt lở, sụt trượt đất, đá lăn, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, phương tiện./.

