Ngoại trưởng Đức đến Ấn Độ tìm kiếm đối tác và đồng minh

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đang nỗ lực mở rộng quan hệ với Ấn Độ trong chuyến công du của ông tới đất nước Nam Á trong bối cảnh Mỹ leo thang thuế quan và Ấn Độ đang tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác.

Với những hoạt động như chơi khúc côn cầu với một đội bóng trường học ở thủ đô New Delhi trong sáng 4/9 và mang hình ảnh thân thiện này tới buổi họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Jaishankar, Ngoại trưởng Wadephul đã mượn hình ảnh môn thể thao đồng đội để nói về mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Theo ông, Đức và Ấn Độ cần "xây một cây cầu địa chính trị quan trọng" và "cùng chơi trong một đội."

Về phần mình, người đứng đầu ngành ngoại giao nước chủ nhà đề cập đến triển vọng mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế song phương. Ông cho biết kim ngạch thương mại hai chiều hiện đạt khoảng 50 tỷ euro và hai bên hy vọng có thể tăng gấp đôi con số này.

Trong khi đó, tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ sau thời gian dài trì hoãn sẽ được tháo gỡ dần và bước vào giai đoạn cuối cùng trong thời gian tới. Ngoài ra, Ngoại trưởng Jaishankar cũng đề cập đến việc sẽ xóa bỏ rào cản cho các công ty Đức.

Trong phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Ngoại trưởng Wadephul có một công ty đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ, đó là TKMS. Ấn Độ từ lâu đã hy vọng có thể ký kết hợp đồng đóng tàu ngầm được trang bị công nghệ mà chỉ TKMS mới có.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Jaishankar, ông Wadephul đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp đón nhưng nội dung chưa được tiết lộ./.

Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ Quyết định áp thuế 50% có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ giảm mạnh từ mức 86,5 tỷ USD trong năm nay xuống còn khoảng 50 tỷ USD vào năm 2026.