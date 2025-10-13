Người dân vùng cô lập tại Nghệ An mong sớm có cầu vượt suối

Nước lũ dâng vừa qua đã khiến cây cầu sắt dân sinh bắc qua suối Nậm Ngân trên tuyến đường độc đạo tại bản Canh xã Nga My, tỉnh Nghệ An bị cuốn trôi, làm cô lập hơn 30 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu sinh sống bên kia suối.

Bức thiết về nhu cầu đi lại và đưa con em đến trường, vài ngày sau khi cầu bị lũ cuốn trôi, dân bản đã huy động nhân lực kết một bè mảng bằng thân tre làm phương tiện qua suối.

Mỗi ngày có hàng chục lượt bè mảng qua lại, tuy nhiên trong điều kiện dòng chảy mạnh, người dân không hề được trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh nên mất nguy cơ an toàn, ẩn nhiều rủi ro.

Có mặt tại hiện trường cầu sắt dân sinh bị lũ cuốn trôi trên con đường độc đạo nối với cụm dân cư có hơn 30 hộ dân bên kia suối cho thấy, mố cầu bên kia thuộc cụm dân cư bị cô lập còn nằm nguyên vị trí, mố cầu còn lại đã bị lũ cuốn trôi, một phần bờ kè chống xói mòn, sạt lở mố cầu bị lũ cuốn còn nằm trên lòng suối.

Hệ thống cấu kiện của nhịp cầu, thành cầu, tấm lát mặt cầu… đã bị lũ cuốn trôi về hạ nguồn. Dưới bờ suối Nậm Ngân có một bè mảng kết bằng thân tre, vầu tươi khá đơn sơ chực chờ sẵn để người dân tự điều khiển qua, lại trên suối.

Bè mảng được nối với sợi dây sắt có kích thước như chiếc đũa ăn cơm căng ngang hai bên bờ suối bằng một đoạn dây thép nhỏ hơn để tránh bè bị trôi. Khi đưa bè mảng qua suối, người dân phải trực tiếp dùng tay kéo thủ công sợi dây thừng buông thõng được nối cố định hai bên bờ suối. Nếu trên bè mảng có nhiều người thì người đi cùng trên bè cũng dùng sào vất vất đẩy phương tiện qua suối.

Đến khu vực giữa lòng suối, dòng chảy mạnh và mực nước sâu nên việc kéo dây thừng, chống sào sẽ vất vả, mất nhiều sức lực hơn và sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bè mảng bị chòng chành, lật úp hơn. Mỗi một chuyến bè mảng qua suối cần từ 10 đến gần 20 phút, tùy thuộc vào sức khỏe của người trực tiếp kéo dây thừng.

Điều đáng lo lắng là mỗi ngày, có nhiều trẻ nhỏ ở bản Canh đã tự ý lên bè mảng, kéo dây thừng và dùng sào đẩy bè mảng qua suối Nậm Ngân. Không ít trường hợp đã bị ngã xuống suối nhưng may mắn nắm được bè mảng để trèo lên lại.

Ông Lữ Thanh Tâm ở bản Canh, xã Nga My cho biết trận lũ xảy ra vào ngày 29/9 vừa rồi là trận lũ có mực nước dâng và dòng chảy mạnh lịch sử, tàn phá rất khủng khiếp, gây xói lở hai bên bờ suối hết. Cầu dân sinh bản Canh hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay được 3 năm cũng bị lũ cuốn mất.

Mấy đợt lũ trước nước chỉ dâng lên đến mố cầu. Trận lũ vừa rồi nước lên rất nhanh và cao, ngập mặt cầu. Lượng cây cối, các loại rác theo dòng chảy ập xuống vào thành cầu quá nhiều gây gãy nhịp cầu, thành cầu và bị cuốn trôi tất cả.

Hiện trường cầu bê tông ở bản Văng Môn bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi xảy ra vào ngày 29/9/2025 chỉ còn lại hai mố cầu, trong đó một mố nằm gần giữa lòng suối Nậm Ngân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cầu không còn nữa, cuộc sống sinh hoạt của bà con dân bản bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là người dân bị cô lập phía bên kia suối, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, đồ đạc, vật dụng… qua suối rất khó khăn.

Trước thực trạng đó, người dân trong bản họp bản và thống nhất làm bè để qua suối. Nhưng việc qua suối bằng bè mảng rất nguy hiểm, nhất là khi trời mưa, gió mạnh. Dân bản mong cấp trên, chính quyền địa phương nhanh chóng tạo điều kiện, hỗ trợ bà con nơi đây có cây cầu mới để đi lại thuận lợi hơn. Các cháu học Mầm non ở bên kia suối một tuần rồi không được đi học.

Ông Lữ Văn Thạch ở bản Canh, xã Nga My cho biết thêm cầu bị lũ cuốn trôi, người dân rất khó khăn trong việc đi lại. Đặc biệt, khu dân cư bên kia suối còn cô lập có nhiều cháu học Mầm non mà điểm trường thì ở bên này nên việc đến trường, ra lớp rất vất vả.

Đa phần những gia đình bên kia suối bị cô lập có đời sống kinh tế khó khăn, việc mua gạo, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân bên kia bắt buộc phải qua suối để sang bên này, hoặc ra trung tâm xã mới có hàng quán, kiốt bán buôn. Chúng tôi chỉ mong muốn chính quyền địa phương, các cấp ngành hỗ trợ làm cầu mới để bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện, an toàn, bền lâu. Từ đó giúp bà con dân bản yên tâm phát triển kinh tế.

Vất vả mang bao gạo nặng trên vai để chuẩn bị xuống bè mảng qua suối, chị Hà Thị Nhường, bản Canh chia sẻ trước đây còn có cầu đi lại rất an toàn, thuận lợi và dùng xe máy để di chuyển. Từ khi cầu bị lũ cuốn trôi, không còn đường để di chuyển nữa thì phải dùng bè mảng vượt qua suối thôi chứ không biết làm thế nào. Mong muốn của người dân bên kia suối là chính quyền địa phương, Nhà nước quan tâm hỗ trợ làm cho dân cây cầu mới để đi lại được thuận lợi, an toàn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết trong đợt lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 29/9 vừa qua, xã Nga My đã chịu thiệt hại nặng nề, trong đó hệ thống giao thông thiệt hại tương đối nặng khi có 2 cầu dân sinh bị trôi hoàn toàn (cầu Văng Môn và cầu bản Canh) gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc đi lại, thông thương hàng hóa.

Đối với các địa điểm trọng yếu bị trôi cầu, chính quyền địa phương vận động bà con hạn chế đi lại; quá trình học sinh qua lại cần có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và phụ huynh.

Riêng đối với cầu bản Canh bị cuốn trôi gây chia cắt, cô lập hơn 30 hộ dân bên kia suối, trước mắt Ủy ban Nhân dân xã sẽ cử lực lượng chức năng vào để trực gác điểm cầu, hạn chế quá trình đi lại và đảm bảo an toàn cho người dân.

Sắp tới chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng với bà con dân bản trước mắt là làm cầu tạm để tạo điều kiện cho người dân và con em học sinh đi học thuận lợi, đảm bảo an toàn./.

