Nhà đầu tư gia tăng vị thế, hợp đồng mở phái sinh tăng mạnh cuối tháng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 11/11, thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng Mười ghi nhận thanh khoản cải thiện nhẹ so với tháng trước, đi cùng với sự kiện ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN100. Theo đó, khối lượng hợp đồng mở cũng tăng mạnh, cho thấy sự gia tăng vị thế của nhà đầu tư.

Cụ thể, giao dịch trên thị trường trong tháng Mười tiếp tục tập trung chủ yếu vào sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Cụ thể, khối lượng giao dịch bình quân đạt 323.659 hợp đồng/phiên, tăng 3,56% so với tháng Chín. Tương ứng, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) cũng tăng 8,54%, đạt 62.535 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, phiên ngày 21/10 ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất tháng với 500.017 hợp đồng được khớp lệnh.

Một chỉ số quan trọng khác là khối lượng hợp đồng mở (OI - thể hiện tổng các vị thế đang còn hiệu lực trên thị trường) tại phiên cuối tháng đã tăng mạnh 20,21% so với tháng trước, đạt 42.431 hợp đồng. Điều này cho thấy sự gia tăng về các vị thế được nhà đầu tư nắm giữ qua đêm và sự kỳ vọng vào biến động của thị trường trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn của thị trường trong tháng này là việc HNX chính thức niêm yết sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN100 vào ngày 10/10, mang đến thêm một công cụ phòng ngừa rủi ro và đầu tư cho công chúng. Sản phẩm mới này đã có những giao dịch đầu tiên và bước đầu thu hút sự quan tâm của thị trường với khối lượng giao dịch bình quân đạt 353 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 66,20 tỷ đồng/phiên.

Về cơ cấu nhà đầu tư, HNX cho biết khối tự doanh của các công ty chứng khoán đã gia tăng tỷ trọng giao dịch, chiếm 2,15% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, so với mức 1,74% của tháng 9. Ở chiều ngược lại, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài có phần giảm sút, chiếm 2,75% tổng khối lượng giao dịch cả hai loại hợp đồng./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ mới Khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc chính là khoảng lặng cần thiết để thị trường chuẩn bị cho một nhịp tăng mới, với cơ hội đến từ sự chọn lọc kỹ lưỡng và niềm tin vào triển vọng dài hạn.