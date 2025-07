Nhật Bản thành lập văn phòng liên quan đến việc phòng thủ mạng quốc gia

Ngày 1/7, Văn phòng An ninh mạng quốc gia, đóng vai trò là tháp kiểm soát của quốc gia thực hiện hoạt động phòng thủ mạng tích cực, đã được thành lập.

Một phần của luật mới liên quan đến phòng thủ mạng cũng có hiệu lực cùng ngày.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Masaaki Taira giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách an ninh mạng, giám sát hệ thống mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ mạng của quốc gia. Bộ trưởng Taira sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong việc phát triển toàn diện hệ thống trước khi tất cả các luật có hiệu lực vào năm 2027.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành văn phòng an ninh mạng được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết: “Những mối nguy hiểm trong không gian mạng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống an toàn, ổn định của người dân cũng như an ninh quốc gia."

Những điểm chính của phòng thủ mạng tích cực bao gồm tăng cường hợp tác công-tư, giám sát thông tin liên lạc; cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ xâm nhập và vô hiệu hóa các máy chủ là nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng.

Dựa trên luật liên quan đến phòng thủ mạng đã được thông qua trong phiên họp Quốc hội thường kỳ gần đây nhất, phòng thủ mạng tích cực sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn từ năm 2026-2027. Văn phòng mới chịu trách nhiệm chuẩn bị triển khai toàn diện và phối hợp chung sau đó.

Văn phòng an ninh mạng được thành lập trong Văn phòng Nội các thông qua việc mở rộng đáng kể Trung tâm Quốc gia về Sẵn sàng ứng phó sự cố và Chiến lược An ninh mạng.

Cựu Phó Giám đốc điều hành của trung tâm, ông Yoichi Iida, sẽ đứng đầu văn phòng mới ở vị trí cấp thứ trưởng hành chính.

Vào cuối năm, chính phủ sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia để thảo luận và hoàn thiện chính sách cơ bản về phòng thủ mạng tích cực dựa trên luật.

Các quy tắc hoạt động cụ thể sẽ được thiết lập, bao gồm nghĩa vụ của các nhà khai thác "cơ sở hạ tầng quan trọng," chẳng hạn như các doanh nghiệp cung cấp điện và nước, phải báo cáo các cuộc tấn công mạng cho chính phủ.

Thủ tướng Ishiba đã chỉ thị cho các bộ trưởng có liên quan hoàn thiện chiến lược an ninh mạng mới vào cuối năm 2025./.

Nhật Bản thông qua dự luật phòng thủ mạng chủ động Khi xảy ra tấn công mạng, lực lượng cảnh sát sẽ vô hiệu hóa các máy chủ của đối phương, sau đó, đơn vị không gian mạng của SDF sẽ tham gia theo lệnh của Thủ tướng khi cần đến chuyên môn của họ.