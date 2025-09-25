Nhật Bản: Tòa y án 10 năm tù cho bị cáo tấn công cựu Thủ tướng Fumio Kishida

Thế giới

Tòa án tỉnh Osaka ngày 25/9 bác kháng cáo và giữ nguyên án 10 năm tù với bị cáo Ryuji Kimura, đối tượng tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong sự kiện tranh cử năm 2023.

Cảnh sát bắt giữ kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát bắt giữ kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án tỉnh Osaka, một tòa án cấp cao của Nhật Bản, ngày 25/9 đã giữ nguyên mức án 10 năm tù giam đối với bị cáo Ryuji Kimura, người bị cáo buộc ném thiết bị nổ tự chế về phía Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Fumio Kishida trong một sự kiện vận động tranh cử hồi tháng 4/2023.

Thẩm phán chủ tọa Kyoji Ishikawa tuyên bố phán quyết của tòa cấp dưới là “hợp lý,” đồng thời nhận định hành vi của Kimura nhằm vào một thủ tướng đương nhiệm khi đó đã gây hoang mang và lo ngại lớn trong công chúng.

Tòa cũng bác kháng cáo của bị cáo.

Vụ tấn công trên xảy ra vào ngày 15/4/2023 tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama, Tây Nam Nhật Bản, nơi Thủ tướng khi đó là ông Kishida chuẩn bị có phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền.

Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm trong khi ông Kishida được đưa khỏi hiện trường một cách an toàn.

Theo phán quyết hồi tháng Hai vừa qua của tòa sơ thẩm ở tỉnh Wakayama, Kimura đã ý thức được khả năng đe dọa tính mạng đối với ông Kishida trong sự việc nói trên./.

