Nhật Bản: Tổng Thư ký đảng cầm quyền để ngỏ khả năng từ chức

Ngày 2/9, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, ông Hiroshi Moriyama, khẳng định sẵn sàng từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng Bảy.

Phát biểu trên được ông Moriyama - nhân vật số hai của LDP và là trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba, đưa ra tại buổi họp báo sau khi LDP tổ chức cuộc họp toàn thể chung của các nghị sỹ lưỡng viện.

Tại buổi họp báo, ông cũng cho biết việc từ chức sẽ phụ thuộc vào quyết định của ông Ishiba.

LDP dự kiến vào đầu tháng Chín sẽ đưa ra quyết định liệu có tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch đảng trước thời hạn hay không.

Quyết định này sẽ liên quan trực tiếp đến tương lai của Thủ tướng Ishiba, trên cơ sở kiến nghị của đa số các nghị sỹ LDP tại lưỡng viện Quốc hội và 47 chi bộ đảng trên toàn quốc.

Hiện tại LDP có 295 nghị sỹ tại Thượng viện và Hạ viện cùng 47 chi bộ tại 47 địa phương trên khắp cả nước. Vì thế, nếu kết quả tổng hợp có trên 172 phiếu (đa số) kiến nghị thì một cuộc bầu cử Chủ tịch LDP bất thường sẽ được tổ chức.

Điều lệ đảng của LDP quy định rằng nếu đa số nghị sỹ Quốc hội và đại diện chi bộ địa phương yêu cầu, đảng có thể tổ chức bầu cử Chủ tịch đảng bất thường ngay cả trong nhiệm kỳ của Chủ tịch đảng đương nhiệm.

Tuy nhiên, chưa có tiền lệ về việc thực sự thúc đẩy bầu cử sớm, thậm chí cũng chưa có tiền lệ về việc có công khai danh tính người kiến nghị hay không, nên ban lãnh đạo LDP tương đối thận trọng trong xem xét quyết định cách thức tiến hành.

Nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của Thủ tướng Ishiba kéo dài đến năm 2027, nhưng đã có nhiều ý kiến trong nội bộ đảng kêu gọi ông phải chịu trách nhiệm trước các thất bại liên tiếp của LDP tại hai cuộc bầu cử Hạ viện vào năm ngoái và Thượng viện vừa qua, đồng thời kiến nghị tổ chức bầu cử Chủ tịch LDP sớm.

Tuy nhiên, hiện Thủ tướng Ishiba vẫn kiên định với lập trường không từ chức, nhất là khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông tăng đáng kể và đa số cho rằng không nên đổ trách nhiệm cho cá nhân ông Ishiba./.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba giữ vững lập trường không từ chức Bất chấp sức ép từ nội bộ đảng cầm quyền sau thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố sẽ không từ chức và tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.