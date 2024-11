Nhật Bản và Đức trong cuộc đua giành hợp đồng đóng tàu chiến của Australia

(Tư liệu) Tàu khu trục Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vượt qua các đối thủ khác, các nhà thầu của Nhật Bản và Đức bước vào vòng lựa chọn cuối cùng để giành hợp đồng đóng tàu khu trục đa năng mới trị giá lên đến 10 tỷ AUD (khoảng 6,5 tỷ USD) của Australia. Dự án này dự kiến sẽ được thực hiện trong một thập kỷ tới và Canberra sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong năm sau.

Nhật Bản đã đưa ra mẫu thiết kế dựa trên mô hình tàu khu trục lớp Mogami, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Điểm nổi bật của tàu này là khả năng vận hành với số lượng thủy thủ đoàn ít hơn một nửa so với các tàu cùng loại, cụ thể chỉ khoảng 90 người. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình vận hành và bảo dưỡng. Tàu này do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd. đóng.

Trong khi đó, Đức đề xuất mẫu tàu khu trục MEKO A200, một phiên bản nâng cấp của tàu khu trục lớp Anzac mà Hải quân Australia đang sử dụng.

Bộ Quốc phòng Australia đặt mục tiêu thay thế đội tàu khu trục lớp Anzac đang dần lỗi thời và trang bị cho Hải quân thế hệ tàu chiến hiện đại, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau./.

Cận cảnh dàn tàu chiến "khủng" tham gia tập trận IMEX 2024 Nga và Oman đã điều các đội tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung IMEX 2024, cùng với lực lượng hải quân Iran, diễn tập nhiều kịch bản khác nhau, từ dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.