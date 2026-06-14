Nhiều trải nghiệm thiết thực từ Trại hè “Học làm chiến sỹ Công an”

Ngày 14/6, tại Nghệ An, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục thông minh IMA Việt Nam khai mạc Chương trình Trại hè “Học làm chiến sỹ Công an” với chủ đề “Thép đã tôi thế đấy.”

Tham gia trại hè, các em sẽ được học tập các chuyên đề như: Kiến thức pháp luật và quyền trẻ em; hình thành ý thức công dân từ sớm; kỹ năng sinh tồn và an toàn; kỹ năng tự bảo vệ khi ở nhà một mình, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn; an ninh học đường và không gian mạng; nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường; kỹ năng tương tác an toàn, trách nhiệm trên môi trường số; rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nề nếp, tự lập, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình, xã hội theo chuẩn mực của lực lượng Công an nhân dân.

Đây không chỉ là một chương trình giáo dục, mà còn là những trải nghiệm ý nghĩa dành cho học sinh trong dịp hè, giúp các em trưởng thành hơn từng ngày qua từng thử thách, từng bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trại hè năm nay tổ chức tại Nghệ An với 130 chiến sỹ nhí đến từ các tỉnh như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, Đà Nẵng... Các học viên được chia thành các tiểu đội, trung đội theo tổ chức quân ngũ, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Trong thời gian 8 ngày, dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, các em sẽ làm quen với nếp sinh hoạt, rèn luyện, tinh thần tập thể và trải nghiệm môi trường kỷ luật như một chiến sỹ thực thụ.

Ngay trong buổi đầu tiên, các em được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất trong cuộc sống thường ngày như: Cách sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, tự tay giặt giũ, gấp chăn màn, quần áo đúng quy củ, những bài học nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần rèn luyện tính tự lập và nề nếp sinh hoạt cho các chiến sỹ nhí.

Trại hè “Học làm chiến sỹ Công an” là hoạt động mang tính giáo dục và cộng đồng cao, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè./.

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