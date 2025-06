Những nguyên tắc cần nhớ để giữ an toàn khi lưu thông trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá sử dụng điện thoại trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi khi sử dụng điện thoại lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc.

Ngoài ra, đường cao tốc là nơi các xe lưu thông với tốc độ cao - tối thiểu là 60km/h và tối đa là từ 80-120km/h, nên rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng nếu gặp chướng ngại vật bất ngờ trên đường.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khuyến cáo các tài xế, khi điều khiển phương tiện trên đường phải giữ tốc độ, khoảng cách an toàn. Nếu gặp sự cố trên cao tốc thì cần báo ngay cho lực lượng chức năng và đặt vật cảnh báo an toàn./.