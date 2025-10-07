Nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông trong 4 giờ tới

Theo bản tin lúc 11h40 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập úng ở các khu vực trũng của trung tâm thành phố.

Cụ thể, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực Đông Anh, Vĩnh Thanh, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đống Đa, Láng, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Liệt, Định Công, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Thanh Trì...

Cảnh báo, trong khoảng 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông.

Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa trên 40 mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Hà Nội vẫn còn 122 vị trí ngập úng, nhiều điểm sâu hơn 30cm do mưa to Với trận mưa kéo dài và cường độ lớn, thành phố Hà Nội vẫn còn 122 vị trí ngập úng và các đơn vị đã cắm biển báo, hướng dẫn xe di chuyển đảm bảo giao thông.