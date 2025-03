Nộp “phạt nguội” ở đâu khi không còn tổ chức Công an cấp huyện?

Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an Nhân dân tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW, xây dựng đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục giảm cấp trung gian, không tổ chức Công an cấp huyện.

Một vấn đề người dân quan tâm khi không tổ chức mô hình Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025 đó là việc xử lý “phạt nguội.”

Liên quan đến vấn đề này, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết người dân khi nhận được thông báo vi phạm có thể đến Phòng Cảnh sát Giao thông nơi phát hiện vi phạm hoặc nơi người dân cư trú hoặc các địa điểm tiếp nhận việc xử lý, giải quyết “phạt nguội” khác được Phòng Cảnh sát Giao thông công bố.

Đối với các trường hợp vi phạm được thông báo trước ngày 1/3/2025, trong đó có yêu cầu đến Công an cấp huyện để giải quyết, thì người dân liên hệ tới Phòng Cảnh sát Giao thông nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an khi không tổ chức Công an cấp huyện, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông bố trí đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h trên tuyến, địa bàn được phân công quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, trong đó chú trọng xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng…/.

Tham gia giao thông như thế nào khi đang chờ cấp, đổi giấy phép lái xe? Trường hợp lái xe đang trong thời gian thực hiện việc cấp, đổi giấy phép thì có thể cung cấp số căn cước hoặc số giấy phép lái xe cũ để CSGT tra cứu trên hệ thống nghiệp vụ đối chiếu thông tin.