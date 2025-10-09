Ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Tiến Duy giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các ông/bà: Doãn Trung Phúc; Cao Sáng; Phạm Thị Hải Lý; Đặng Hồng Tâm; Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cần thực hiện trong 5 năm tới, mục tiêu đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn, khó hơn với địa bàn rộng hơn. Đây là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Mỗi cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững uy tín, tạo dựng niềm tin của nhân dân.

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời làm tốt việc hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Quang Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên hứa cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng vì sự nghiệp phát triển chung./.

