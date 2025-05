Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Công an thành phố Hà Nội Hướng dẫn phân luồng, hạn chế giao thông tại Hà Nội trong ngày tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế trong hai ngày 24- 25/5.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng.

Công an thành phố cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ôtô, môtô tại các vị trí khai thác điểm đỗ trên đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm./.