Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10 tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu neo đậu, tránh trú bão Kỳ Phương, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão phường Sông Trí đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức đưa hơn 1.100 nhân khẩu đi sơ tán đến nơi an toàn.

Địa phương đã bố trí chu đáo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt, giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tránh trú. Đồng thời, huy động lực lượng tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tài sản cho nhân dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là trong công tác thông tin, kêu gọi tàu thuyền, di dời dân và điều tiết hồ chứa.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân đang sơ tán, tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt tại nơi tránh trú. Vì vậy, mong bà hết sức yên tâm ở lại trong thời điểm bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí, phường Hoành Sơn nói riêng, Hà Tĩnh nói chung trong việc sơ tán và bố trí chu đáo các điều kiện cho bà con tránh trú; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão số 10.

Đồng thời, yêu cầu địa phương và các lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các giải pháp ứng phó với các tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng, chống; đặc biệt phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Các lực lượng tại chỗ phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, các lực lượng trên địa bàn đã tham gia hỗ trợ gia cố đê điều, sơ tán dân, cắt tỉa cành cây, chằng chống trường học, công trình xây dựng, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Toàn tỉnh có 3.983 phương tiện tàu thuyền, đến thời điểm hiện tại, tất cả đã vào bờ tránh trú an toàn.

Tỉnh Hà Tĩnh đã cấm biển vào lúc 7h30 ngày 27/9. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức sơ tán trên 6.700 hộ dân với 14.529 người dân đến nơi an toàn; trước 15h chiều nay (28/9), địa phương sẽ hoàn thành công tác sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi diễn biến chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để chỉ đạo kịp thời các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, các công trình. Các địa phương, đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Theo thống kê ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, đến tối 28/9 bão số 10 đã gây ra thiệt hại ban đầu tại một số địa phương. Theo đó, tại xã Hồng Lộc có 19 hộ dân bị ngập; tại xã Đan Hải có 3 nhà ở và 1 trường học bị tốc mái. Ngoài ra, khoảng 25m kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) đã bị sóng đánh hở hàm ếch./.

