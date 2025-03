Phú Yên: Di lý về nước hai anh em ruột giết người rồi trốn ra nước ngoài

Ngày 18/3, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên thông tin lực lượng Công an tỉnh đã di lý hai anh em ruột là Ngô Quyết Nhu (sinh năm 1999) và Ngô Viết Tiến (sinh năm 1997) cùng trú Phường 3 (thành phố Tuy Hòa) từ Campuchia về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Hai đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 6 bị can cùng tội "Giết người", gồm: Bùi Trọng Lưu (sinh năm 1987), Nguyễn Khắc Thuần (sinh năm 1996), Nguyễn Đức Thật (sinh năm 1997), Trần Cao Lai (sinh năm 1996), Lê Đức Tiến (sinh năm 1988) và Đỗ Văn Tường (sinh năm 1989) cùng trú tại thành phố Tuy Hòa.

Trước đó, vào ngày 14/8/2022, Nhu và Tiến cùng 6 đối tượng trên đến căn nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch (Phường 9, thành phố Tuy Hòa) để đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn với anh N.T.L (sinh năm 1992, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Các đối tượng đã dùng hung khí chém vào đầu, chân, tay anh L gây thương tích. Khi anh L được bạn bè đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, nhóm đối tượng trên tiếp tục đuổi theo đánh anh bất tỉnh.

Nhu đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh L rồi cùng cả nhóm bỏ trốn. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn đuổi đánh một số bạn bè của anh L và người đứng xem.

Vụ việc khiến các nạn nhân bị thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong thời gian dài.

Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị lực lượng Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ. Riêng Nhu và Tiến cố tình lẩn trốn sang Campuchia, thường xuyên di chuyển, làm thuê tại các casino ở vùng giáp ranh biên giới Việt Nam-Campuchia, gây khó khăn trong quá trình xác minh, truy bắt của lực lượng Công an.

Đến tháng 3/2024, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Ratanakiri (Campuchia) bắt giữ Nhu và Tiến tại một khách sạn ở giáp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Do nhập cảnh trái phép vào Campuchia qua đường tiểu ngạch, làm giả giấy thông hành để đi lại, nên Nhu và Tiến bị Tòa án nhân dân tỉnh Ratanakiri tạm giam để phục vụ công tác điều tra các vi phạm pháp luật ở nước sở tại.

Sau đó, Công an tỉnh Phú Yên đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Gia Lai hoàn tất các thủ tục với nước sở tại để tiến hành trao trả, di lý hai đối tượng Nhu và Tiến về Việt Nam vào chiều tối 17/3/2025 để phục vụ công tác điều tra theo quy định./.

