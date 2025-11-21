Quảng Ngãi: Hơn 300 người dân xã Cà Đam vẫn bị chia cắt

Ngày 21/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam Nguyễn Văn Danh cho biết, ảnh hưởng từ cơn bão số 13, cùng mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, đứt gãy.

Nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã đi thôn Tang (thôn đặc biệt khó khăn).

Tuyến đường này dài chỉ 12km nhưng đã xuất hiện 26 điểm sạt lở mái taluy âm và mái taluy dương.

Hiện, nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến Tang đã bị đứt gãy chiều dài 50m, tạo thành vực sâu 35m khiến cho 72 hộ với 314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Anh Hồ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tang, cho biết tuyến đường vào thôn Tang rộng 7m hiện còn 3km là đường đất, mưa lớn làm mặt đường bị xói lở, biến dạng, nhiều vị trí tạo thành các rãnh sâu, nước mưa vẫn chảy mạnh trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

“Chúng tôi muốn đến trung tâm xã phải đi bộ qua con đường mòn dài 1km do chính quyền địa phương và người dân mới phát dọn dọc sườn núi qua các điểm sạt lở, chia cắt. Đi bộ vượt đồi, núi đến trung tâm xã gùi được một bao gạo về nhà cũng mất gần 4 giờ. Trong thôn nếu có người đau ốm nặng cần đi viện chúng tôi không biết phải làm sao,” anh Tuấn nói.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam Nguyễn Văn Danh cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã đang có mưa, việc người dân đi bộ trên tuyến đường tạm dọc các sườn núi gần điểm đứt gãy không đảm bảo an toàn.

Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam khuyến cáo người dân chỉ đi bộ về trung tâm xã khi thực sự có việc cần thiết.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ địa phương kinh phí khắc phục khẩn cấp hư hỏng trên các tuyến giao thông. Trước mắt, đào vận chuyển đất sạt lở taluy dương 40.000m3; kè rọ đá mái taluy âm và đổ bê tông làm cầu 35m qua vị trí bị đứt gãy ở thôn Tang.

Ngoài ra, do mưa lớn cũng làm các tuyến đường từ thôn Tang lên thôn Quế; đường từ Nước Nia lên thôn Quế, đường Trà Tân-Cây Chò -Trà Nham... trên địa bàn xã Cà Đam cũng đang bị sụt lún, sạt lở.

Nước lũ dâng cao xoáy sâu cũng khiến tuyến đường từ Ủy ban Nhân dân xã Trà Bùi cũ đi tổ 1, tổ 2 thôn Niên, bị sụt lún, đứt gãy cống thoát nước khoảng 5m, không lưu thông được; tuyến đường từ tổ 21 đến tổ 15 thôn Trà Ngon bị sụt lún, đứt gãy cống thoát nước khoảng 8m hiện các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông./.

