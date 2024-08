Quảng Ninh: Điều tra nguyên nhân tử vong của Hiệu trưởng Cao đẳng Việt-Hàn

Nguyễn Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực, tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chi trả lương, sau đó yêu cầu chuyển lại tiền cho trường để chi tiêu trái quy định.

06/06/2023 13:31

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Hiệu trưởng và nguyên trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai.