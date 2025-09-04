Quảng Trị: Gặp mặt, tặng quà lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80

Ngày 4/9, tại sân ga Đồng Hới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ đón, tặng quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ các tỉnh phía Nam tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (nhiệm vụ A80).

Đồng chủ trì lễ đón có ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, và Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Tham gia buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải Quân và Quân chủng Phòng không-Không quân cơ động trở về đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Trong quá trình dừng nghỉ tại ga Đồng Hới, để kịp thời động viên, cổ vũ lực lượng làm nhiệm vụ A80, tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ đón, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông Lê Đức Tiến gửi lời chúc mừng cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước.

"Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị, lực lượng vũ trang, từ đó, góp phần bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự oai nghiêm, hùng dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến mong muốn cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó./.

