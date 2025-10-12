Quảng Trị tiếp nhận 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm để tái thả về tự nhiên

Ngày 12/10, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm từ một người dân địa phương để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) chăm sóc và tái thả về tự nhiên.

Người tự nguyện giao nộp hai cá thể chim quý hiếm nêu trên là anh Hồ Va Li (trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị).

Anh Li cho biết 2 cá thể chim niệc này trước đó bay vào lạc vào nhà của anh. Nhận thấy loài chim này khá lạ, có thể là loài quý hiếm, rất giá trị cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nên anh đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp đúng theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân cho biết, sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân kiểm tra xác định đây là 2 cá thể chim niệc nâu có tên khoa học là Anorrhinus austeni, thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã chuyển giao 2 cá thể chim niệc nâu cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, phục hồi và sẽ thả về môi trường tự nhiên khi kiểm tra, xác định đủ điều kiện sức khỏe.

Tại tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, ý thức bảo vệ rừng, động vật hoang dã và môi trường trong cộng đồng dân cư ngày một được quan tâm và nâng cao. Nhờ vậy, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, động vật quý hiếm ngày một nhiều hơn và đang trở thành một nét đẹp đáng ghi nhận trong cộng đồng./.

