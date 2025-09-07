Số hộ gia đình thu nhập cao ở Nhật Bản tăng gấp đôi trong 10 năm

Ngày 7/9, số liệu khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy số lượng các “cặp vợ chồng có thu nhập cao” (trên 10 triệu yen, tức khoảng 68.000 USD/năm) và còn được biết đến với tên gọi “cặp đôi quyền lực” tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm.

Tuy nhiên, các cặp đôi này hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số hộ gia đình và nếu tính cả các cặp đôi có thu nhập trên 7 triệu yen/năm thì cũng chiếm chưa đến 3%, con số quá nhỏ để trở thành động lực lớn thúc đẩy tiêu dùng cá nhân.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu chi tiết từ cuộc khảo sát cho thấy có 450.000 hộ gia đình có cả vợ và chồng thu nhập trên 7 triệu yen/năm và 110.000 hộ trong số này có thu nhập của hai vợ chồng trên 10 triệu yen/năm.

Cả hai con số này đều gấp đôi so với 10 năm trước.



Bà Kuga Naoko, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Cơ bản Nissay, cho rằng đây chính là lực lượng đang trở thành “động lực tiêu dùng lớn cho bất động sản, giáo dục và thiết bị gia dụng cao cấp.”



Cũng theo khảo sát, số hộ gia đình chỉ có một người đi làm tiếp tục giảm và chỉ còn 5,08 triệu hộ, tính đến cuối năm 2024, chưa bằng một nửa số cặp có cả hai vợ chồng cùng đi làm.



Theo cuộc khảo sát khác do Viện Mynavi thực hiện đối với sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2026, có 72,1% số người được hỏi bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc sau khi kết hôn, tăng năm thứ 8 liên tiếp. Thế hệ trẻ ở Nhật Bản giờ đây có ý thức duy trì công việc sau hôn nhân nhiều hơn, bất kể là nam hay nữ.



Ông Nagahama Toshihiro, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Dai-ichi Life, dự đoán: “Sẽ ngày càng có nhiều cặp đôi quyền lực vừa làm việc, vừa nuôi con.”



Nhờ làn sóng tăng lương những năm gần đây, không chỉ các “cặp đôi quyền lực” mà ngay cả những hộ đi làm nói chung ở Nhật Bản đều có thu nhập danh nghĩa tăng lên.

Thu nhập khả dụng trung bình hằng tháng của các hộ có từ 2 người đi làm trở lên đạt 522.569 yen trong năm ngoái, tăng khoảng 100.000 yen so với 10 năm trước.

Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng trung bình của các hộ gia đình chỉ đạt 320.000 yen/tháng, tăng khoảng 10.000 yen so với một thập kỷ trước đây. Số tiền còn lại được các hộ gia đình chuyển sang tiết kiệm.



Sau đại dịch COVID-19 và khủng hoảng Ukraine dẫn đến lạm phát lịch sử, xu hướng tiết kiệm của các hộ gia đình tại Nhật Bản ngày càng tăng cao.

Khảo sát của Văn phòng Nội các cho thấy có tới 66% người dưới 60 tuổi trả lời rằng họ ưu tiên “tiết kiệm và đầu tư để chuẩn bị cho tương lai” hơn là tận hưởng cuộc sống hằng ngày./.

Chính phủ Nhật Bản đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho người dân để đối phó lạm phát Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp tiền mặt 30.000 yen cho mỗi hộ gia đình thu nhập thấp, 20.000 yen cho mỗi trẻ em trong các gia đình đang nuôi con nhỏ, đồng thời trợ cấp giá năng lượng để giảm sức ép giá.