Việc lái xe trong thời tiết mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả người lẫn xe. Do đó, các tài xế cần ghi nhớ một số những lưu ý sau để giúp điều khiển xe được an toàn hơn.

Hà Nội đã vào mùa mưa bão, đặc biệt là cơn giông lớn chiều 19/7 vừa qua.

Gặp mưa giông, gió lớn khi đang lái ôtô là tình huống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời và đúng cách, người lái có thể đối mặt với nguy cơ tai nạn do gió giật, cây đổ hay tầm nhìn hạn chế. Do vậy, các tài xế lái xe cần phải lưu ý một số kinh nghiệm để giữ an toàn cho bản thân và phương tiện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt./.