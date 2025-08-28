Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (sinh năm 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 21h40 ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực đường Láng-Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572mg/l khí thở.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.

‎Trước đó, khoảng 20h10 cùng ngày, Nguyễn Bá Hoài Nam (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007; hộ khẩu thường trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đoạn đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, khi các lực lượng Công an thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thì Nguyễn Bá Hoài Nam (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007; hộ khẩu thường trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đoạn đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động-Công an thành phố Hà Nội) làm đồng chí Công và hai đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng và đưa đồng chí Công cùng hai đối tượng vào bệnh viện cấp cứu./.

Xử lý nghiêm 2 'quái xế' thông chốt, lao xe vào cảnh sát tại buổi hợp luyện A80 Hai đối tượng Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công làm đồng chí Công bị chấn thương sọ não.