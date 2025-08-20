Thăm hỏi, tặng quà 13 khối diễu binh, diễu hành quần chúng

Sáng 20/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tới kiểm tra, thăm và tặng quà cho các khối diễu binh, diễu hành A80 (khối quần chúng) trước chương trình hợp luyện tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Các khối diễu binh, diễu hành có mặt sáng 20/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, gồm: Khối đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào; thanh niên và văn hóa, thể thao. Mỗi khối có 160 người tham gia diễu hành.

Báo chí cách mạng Việt Nam là một trong 13 khối quần chúng tham gia A80, gồm các phóng viên, sinh viên đến từ Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân, Vietnamnet...

Từ ngày 12/8, khối Báo chí cách mạng Việt Nam và các khối quần chúng khác bắt đầu tập luyện với dung chủ yếu tập luyện hàng ngũ, động tác đi đều, nghiêm, nghỉ, quay đội hình tại chỗ, chào, vẫy cờ…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, tặng quà các khối tập luyện tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sỹ cũng như các lực lượng diễu binh, diễu hành đang nỗ lực từng ngày để tập luyện, chuẩn bị tích cực cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong buổi sáng tới thăm đã động viên 13 khối diễu hành quần chúng và cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, vận động, tổ chức cho các khối tập luyện từ ngày 12 đến 19/8 tại các điạ điểm khác nhau ở địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày hôm nay đến hết ngày 27/8 là thời gian luyện tập cao điểm và các khối sẽ tham gia hai buổi hợp luyện vào tối 21 và 24/8.

Theo ông Trần Hướng Dương, chương trình diễu hành của các khối quần chúng lần này nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất lớn từ các cơ quan Trung ương và các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân./.

