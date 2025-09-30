Thẩm phán Mỹ chặn việc sa thải hàng loạt nhân viên VOA

Ngày 29/9, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Royce Lamberth đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải hơn 500 nhân viên của đài Voice of America (VOA).

Hàng trăm nhân viên VOA đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng Sáu sau một sắc lệnh của Tổng thống Trump hồi tháng Ba khiến cơ quan này bị đóng băng hoạt động lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1942. Thông báo này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 30/9.

Thẩm phán Lamberth nêu rõ hồi tháng Tư Tòa liên bang đã ra lệnh cấm sơ bộ đối với việc sa thải nhân viên, tuy nhiên phía chính quyền không phối hợp cung cấp thông tin cho tòa về kế hoạch tuân thủ lệnh cấm này.

Phán quyết mới sẽ thực thi lệnh cấm trên, khôi phục các chương trình của VOA để Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM) - cơ quan giám sát đài trên, thực hiện các nhiệm vụ theo luật định./.

Mỹ: Nhà Trắng lên kế hoạch sa thải hàng loạt trước nguy cơ chính phủ đóng cửa Đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 300.000 nhân viên rời biên chế, trong đó 154.000 người đã nhận gói hỗ trợ nghỉ việc và dự kiến chính thức rời khỏi hệ thống ngày 30/9.