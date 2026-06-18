Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Tại Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH16 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026."

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm Phó Trưởng Đoàn Thường trực; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới làm Phó Trưởng Đoàn giám sát.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó trọng tâm là đánh giá việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Phạm vi giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2021 - 2026.

Đối tượng giám sát: Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát gồm: Việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Đoàn giám sát chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát.

Khi xét thấy cần thiết, đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương về các nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 44 của Nghị quyết số 113/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8/2027 và gửi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội chủ trì tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh thành phần Đoàn giám sát; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát, đề cương các báo cáo, tổ chức triển khai.

Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, phục vụ Đoàn giám sát về công tác bảo đảm các hoạt động của Đoàn giám sát./.

Ông Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

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