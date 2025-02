Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo hơn 4,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Tối 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1990, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N.T.T.C) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của ông B. và ông Đ. (cùng trú tại quận Bình Thạnh) tố cáo Nguyễn Văn Triệu cùng bà Nguyễn Thị Kim Thủy, Lê Thu Nga, nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N.T.T.C (trụ sở ở Quận 3) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông B. và ông Đ. tố cáo Nguyễn Văn Triệu cùng nhân viên đã lừa của họ hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng đầu tư và định cư tại Canada.

Cơ quan Công an vào cuộc, lấy lời khai những người liên quan và xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu. Tuy nhiên, Triệu đã rời khỏi địa phương nên Công an ra quyết định truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu ngay sau đó.

Cơ quan Công an đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Thủy và Lê Thu Nga, là hai nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N.T.T.C nhanh chóng đến trình diện, làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng kêu gọi ai là nạn nhân của những người trên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N.T.T.C đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10), để trình báo, phối hợp điều tra./.

