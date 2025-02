Điều tra bổ sung vụ lừa đảo hơn 25.000 người tại Công ty Nhật Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại bất động sản Nhật Nam cho Công an thành phố để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản," gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh); 4 bị can cùng tại Công ty Nhật Nam gồm: Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Sau đó, Thúy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi; hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa.

Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào công ty, Thúy thành lập Ban chiến lược là những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới; từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ...), đã tham gia đầu tư vào công ty tham gia Ban cố vấn cho Công ty để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn, qua đó, tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

Số tiền thu được của các cá nhân, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng.

Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với 5 bị can Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, Cơ quan điều tra xác định những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Tuy nhiên để được hưởng lợi tiền % hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can này đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho các nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.

Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về các nội dung trên tại các hội thảo, sự kiện do Công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại./.

