Thành phố Hồ Chí Minh quyết khởi công metro số 2 trong năm 2025

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, với mục tiêu khởi công dự án ngay trong năm 2025.

Khu vực ga Bảy Hiền thuộc tuyến Metro số 2. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Ngày 3/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đã phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro Bến Thành-Tham Lương), với mục tiêu khởi công dự án ngay trong năm 2025.

Phong trào thi đua được phát động từ ngày 1/11 đến 31/12/2025, hướng tới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai quyết liệt và tập trung cao nhất mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án metro số 2 trong năm 2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua gồm hoàn thành điều chỉnh dự án xây dựng tuyến metro số 2, tổ chức thực hiện tuyển chọn nhà thầu EPC; nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án và khởi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2.

Metro Bến Thành-Tham Lương có chiều dài hơn 11km; trong đó, đoạn đi ngầm dài hơn 9km, với 10 nhà ga (9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao).

Dự án có 8 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu CP1 (xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các gói thầu còn lại đang được cập nhật, rà soát điều chỉnh.

Theo phê duyệt trước đây, dự án metro số 2 Bến Thành-Tham Lương có tổng mức đầu tư 47.890 tỷ đồng, phần lớn là vốn vay ODA. Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Dự án hiện đang chuyển sang đầu tư công từ ngân sách thành phố và bổ sung quy mô (bao gồm công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại ga Trung tâm Bến Thành).

Tháng Chín vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và đấu thầu của dự án.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS./.

