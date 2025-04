Sáng 24/4, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết vừa thay khớp háng thành công cho cụ ông 99 tuổi.

Sau cuộc phẫu thuật thay khớp háng, bệnh nhân Đ. Đ. Đ đã có thể đi lại và hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật. Bệnh nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt, được chẩn đoán gãy cổ xương đùi và chỉ định mổ thay khớp háng.

Thay khớp háng là kỹ thuật phẫu thuật thường quy tại Bệnh viện Phổi Trung ương, được phối hợp thực hiện bởi các bác sỹ liên chuyên khoa: Ngoại tổng hợp, Gây mê Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng…

Tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Đăng Hoàn, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: Ca mổ này cần đặc biệt chú ý nguy cơ bị trật khớp sau khi thay. Đội ngũ y, bác sỹ đã tính toán kỹ lưỡng thời gian phẫu thuật nhanh nhất, hạn chế tối đa tổn thương về phần mềm của khớp cho người bệnh. Quan trọng hơn trong ca mổ với những đối tượng cao tuổi là gây mê hồi sức - một phần quan trọng để có được thành công cho ca mổ.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Viết Nghĩa, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức chia sẻ: "Ca mổ là một bài toán với chúng tôi. Vượt qua thử thách tuổi cao, các bệnh nền như tăng huyết áp, suy tim người già, suy hô hấp cấp…, chúng tôi đã hội chẩn và tính toán cẩn trọng để thống nhất phương án gây mê hồi sức vô cảm cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị đau nhiều do gãy cổ xương đùi, tuổi già, xương khớp chống đỡ yếu. Chúng tôi đã phải phong bế thần kinh đùi để giảm đau trước mổ và áp dụng phương pháp gây tê tủy sống kết hợp gây tê ngoài màng cứng với an thần nhẹ nhất trong mổ cho bệnh nhân để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho bác sỹ Ngoại khoa thực hiện kỹ thuật chính xác-an toàn -hiệu quả giúp ca mổ thành công."

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được duy trì giảm đau gây tê ngoài màng cứng cho phẫu thuật mổ khớp háng đảm bảo bệnh nhân không đau trong suốt quá trình điều trị sau mổ trong 3 ngày liên tiếp.

Anh Đ.Đ.N, chắt nội của người bệnh chia sẻ: "Gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ y bác sỹ khi quyết định đưa Cụ đến Bệnh viện Phổi Trung ương. Mọi người đều rất mừng, bất ngờ khi thấy cụ tỉnh táo lại nhanh, khả năng vận động được hồi phục sớm, tinh thần cụ cũng phấn khởi. Gia đình tôi chân thành cảm ơn các bác sỹ…"

Với sự phối hợp giữa các y bác sỹ chuyên khoa, sau ca mổ vài ngày, bệnh nhân hồi phục tốt. Hiện tại bệnh nhân đã ngồi dậy, ăn uống bình thường và được tập phục hồi chức năng, đi lại với khung trợ đỡ chỉ sau vài ngày mổ.

Bệnh viện Phổi Trung ương là viện đầu ngành về kỹ thuật gây mê hồi sức. Gây mê hồi sức, phẫu thuật cho người cao tuổi với đặc điểm chức năng cơ thể giảm dần theo tuổi tác luôn là một thử thách lớn trong y học./.

