Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ tín hiệu tích cực từ Mỹ

Sáng 14/10, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, nối tiếp đà phục hồi mạnh mẽ từ Phố Wall. Động lực chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu mang tính hòa dịu đối với Trung Quốc - quốc gia từng bị ông đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0,3% lên 25.955,27 điểm. Thị trường Thượng Hải cũng ghi nhận mức tăng 0,5%, với chỉ số Composite đạt 3.910,17 điểm.

Các sàn giao dịch tại Singapore, Seoul, Sydney, Đài Bắc và Manila đều tăng điểm, trong khi Wellington và Jakarta đi ngược xu hướng, giảm nhẹ trong phiên.

Thị trường Tokyo ghi nhận xu hướng giảm do ảnh hưởng từ tình hình bất ổn chính trị tại Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2%, dừng ở mức 47.520,57 điểm.

Chuyên gia Neil Wilson từ Saxo Markets nhận định rằng sau đợt phục hồi gần đây, thị trường đang ở trạng thái căng thẳng và chỉ cần một tin bất lợi cũng có thể khiến nhà đầu tư vội vã bán ra. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về xu hướng điều chỉnh.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 47 phút (giờ Hà Nội), chỉ số VN-Index tăng 19,59 điểm (1,11%) lên 1.784,71 điểm; HNX-Index tăng 2,43 điểm (0,88%) lên 277,78 điểm./.

Các chỉ số chủ lực của Phố Wall tăng mạnh trong phiên 13/10 Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 1,56%, lên 6.654,72 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,21%, lên 22.694,61 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 1,29% lên 46.067,58 điểm.