Chỉ số chứng khoán S&P 500 ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng Năm

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trong tuần này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc có nguy cơ gia tăng và tình trạng chính phủ đóng cửa tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tính chung cả tuần này, chỉ số tổng hợp S&P 500 ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi mức giảm của chỉ số công nghệ Nasdaq Composite là lớn nhất kể từ tháng 4/2025.

Phiên cuối tuần 10/10, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Chỉ số Dow Jones chốt phiên cuối tuần giảm 878,82 điểm, tương đương 1,9%, xuống 45.479,60 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 182,6 điểm, tương đương 2,71%, xuống 6.552,51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 820,2 điểm, tương đương 3,56%, xuống 22.204,43 điểm. Mức giảm theo phần trăm của chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite trong ngày là lớn nhất kể từ ngày 10/4.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã thiết lập các mức cao mới trong phiên đầu tuần 6/10, nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 6.740,28 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 22.941,67 điểm. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều chốt phiên 8/10 cao kỷ lục, cũng nhờ động lực đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng phần trăm lớn nhất là 1,12% (tương đương 255,02 điểm), lên 23.043,38 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 cũng tăng 39,13 điểm, hay 0,58%, lên 6.753,72 điểm. Đây đều là các mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại của hai chỉ số này.

Tuy nhiên, sau phiên trước lập kỷ lục, chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn nhưng rồi nhanh chóng trượt xuống vùng âm ngay sau đó trong phiên 7/10, khi giới đầu tư cân nhắc về tình hình Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cũng sau khi thiết lập các mức kỷ lục trong phiên trước, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite chốt phiên 9/10 giảm điểm nhẹ, trong khi mức giảm tính theo phần trăm của chỉ số Dow Jones là lớn nhất, do không có dữ liệu kinh tế hay bất kỳ yếu tố tác động nào đến tâm lý các nhà đầu tư trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 bắt đầu.

Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc việc tăng thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và cho biết không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới như dự kiến, đồng thời nói thêm rằng "nhiều biện pháp đối phó khác" đang được xem xét.

Tuyên bố của ông Trump đe dọa làm gia tăng căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, gây ra những gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với các ngành công nghệ, xe điện và quốc phòng.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 9/10 cho biết nước này sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến đất hiếm có chứa thành phần của Trung Quốc, với mục đích “bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia, và thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”

Trung Quốc sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm đã qua chế biến và nam châm đất hiếm trên thế giới, vốn rất quan trọng đối với các sản phẩm từ xe điện, động cơ máy bay đến radar quân sự.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ hiện đã đóng cửa ngày thứ 10 do tình trạng bế tắc tại Quốc hội cho đến nay vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tiến triển hoặc đàm phán nghiêm túc. Điều này đã dẫn đến việc tạm thời ngừng công bố dữ liệu, với các chỉ số kinh tế chính thức của chính phủ bị hoãn lại. Tuy nhiên, dữ liệu từ các nguồn độc lập vẫn tiếp tục được công bố. Đại học Michigan đã công bố báo cáo sơ bộ về lòng tin tiêu dùng tháng 10/2025, vốn đang dao động gần mức thấp kỷ lục do giá cả leo thang và triển vọng việc làm yếu kém vẫn là những lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng.

Do thiếu các dữ liệu chính thức, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết mặc dù dữ liệu việc làm khu vực tư nhân tiếp tục cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động, Fed nên hành động thận trọng khi giảm lãi suất trong quá trình đánh giá nền kinh tế.

Tuy nhiên, vào thời điểm các liệu gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và chi tiêu tiêu dùng được thúc đẩy, ít nhất là một phần, nhờ thị trường chứng khoán, các nhà hoạch định chính sách khác của Fed lo ngại về việc cắt giảm lãi suất.

Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách tiền tệ kể từ tháng 6/2025, Thống đốc Fed Michael Barr ngày 9/10 đã nhấn mạnh nhiều đến rủi ro lạm phát, ngay cả khi ông thừa nhận những điểm yếu tiềm ẩn trong một thị trường lao động "tương đối cân bằng."

Ông cho rằng Fed cần thận trọng trong việc điều chỉnh chính sách để có thể thu thập thêm dữ liệu, cập nhật dự báo và đánh giá tốt hơn về những rủi ro.

Trong một cuộc phỏng vấn tờ New York Times mới đây, khi chỉ còn ba tuần trước khi diễn ra cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed, Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York, John Williams, cho biết ông ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, dù một số nhà hoạch định chính sách lo ngại về việc lạm phát gia tăng, điều cho thấy một quyết định như vậy sẽ không dễ dàng được đưa ra.

Về phần mình, Chủ tịch chi nhánh Fed tại St. Louis, Alberto Musalem, cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa có thể được coi là biện pháp hỗ trợ trong trường hợp thị trường lao động suy yếu. Ông tin rằng cần phải thận trọng trước khi chính sách tiền tệ trở nên quá nới lỏng./.

