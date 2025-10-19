Thị trường chứng khoán và áp lực điều chỉnh khi dòng tiền phân hóa

Sau giai đoạn tăng điểm ấn tượng, thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với áp lực điều chỉnh mạnh, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp đang dần hé lộ và các yếu tố vĩ mô liên tục thay đổi, nhà đầu tư đứng trước những thách thức không nhỏ trong việc đánh giá và đưa ra quyết định.

VN-Index lùi bước

Thị trường ghi nhận những diễn biến trái chiều trong tuần giao dịch. Với thông tin về nâng hạng thị trường và sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Indexđã có hai phiên đầu tuần tăng điểm mạnh mẽ và tạo đỉnh ngắn hạn quanh mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi áp lực bán dâng lên ồ ạt, đặc biệt là phiên cuối tuần và khiến chỉ số mất đi những thành quả trước đó.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhận định VN-Index sau khi giảm 0,94% quay về chốt tại mức 1.731,19 điểm, kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm. Trong khi đó, VN30 cũng giảm 0,17% và xuống mức 1.977,14 điểm, nằm dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Ông Nhật cho biết độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh kém tích cực và động thái phân hóa diễn biến theo kết quả kinh doanh được công bố. Trong đó, các nhóm ngành chủ chốt (như công nghệ, thép, dầu khí, bất động sản, nông nghiệp, thủy sản và tài chính) đang chịu áp lực điều chỉnh giảm. Ngược lại, nhóm bán lẻ, nhựa và một số mã công bố kết quả kinh doanh quý 3 ghi nhận những diễn biến khá tích cực.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong đó, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đã tăng 26,4% so với tuần trước. Ông Nhật cho rằng điều này thể hiện mức độ phân hóa cao với áp lực bán gia tăng khá đột biến ở nhiều mã vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần. Cụ thể, nhiều mã bị bán ra ở vùng đỉnh cũ (cũng như sau khi vượt lên vùng đỉnh cũ). Một yếu tố tiêu cực khác được ông Nhật nhắc đến là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp với quy mô bán ròng 4.839 tỷ đồng.

Tuần qua, thanh khoản thị trường ghi nhận mức tăng đáng kể. (Ảnh: Vietnam+)

Dòng tiền dịch chuyển

Chia sẻ về diễn biến thị trường, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhấn mạnh VN-Index đã trải qua một chuỗi giao dịch đầy biến động trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp bắt đầu được công bố.

Phân tích sâu hơn về động lực chính gây ra biến động này, ông Bách chia sẻ ngay phiên đầu tuần, thị trường đã chao đảo khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang với hàng loạt biện pháp áp thuế mới. Tuy nhiên, phiên kết quả vẫn ghi dấu bằng sự bứt phá với việc dòng tiền tiếp tục đổ vào các cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc 'họ nhà Vin' cùng một số mã khác trong rổ VN30, giúp VN-Index tạo đỉnh mới.

Tuy nhiên, chính nhóm cổ phiếu này lại trở thành tâm điểm của áp lực bán sau đó. Ông Bách cho biết kể từ phiên ngày thứ ba trở đi, nhóm cổ phiếu họ nhà Vin bắt đầu điều chỉnh mạnh đồng thời chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài và khiến VN-Index trượt dốc. Phiên cuối tuần, thị trường mang nặng tâm lý tiêu cực với sắc đỏ bao trùm, trong đó nhóm cổ phiếu 'họ nhà Vin' kéo chỉ số mất hơn 15 điểm.

Tuy nhiên, ông Bách chỉ ra điểm sáng của thị trường là sự dịch chuyển của dòng tiền với xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu cổ phiếu bất động sản, theo đó nhóm này giữ được sắc xanh tương đối tích cực, ngay cả khi VN-Index có lúc giảm hơn 30 điểm.

Nhìn chung, các chuyên gia phân tích cho rằng thị trường sẽ thận trọng trong giai đoạn sắp tới.

Ông Phan Tấn Nhật từ SHS nhấn mạnh xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022. Cụ thể, chỉ số đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780-1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng Tám và Chín.

Về chiến lược đầu tư, ông Nhật đưa ra cảnh báo đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng mua đuổi. Do đó, ông Nhật khuyến nghị nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng và kiểm soát rủi ro ngắn hạn.

Ông lưu ý thêm: "Hiện tại, VN-Index quanh mức 1.700 điểm - không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay."

Cùng quan điểm, ông Đinh Việt Bách dự báo thị trường có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh để tích lũy. Mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm – đây là kịch bản tích cực nhất trong ngắn hạn. Theo ông Bách, nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, chỉ số có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.670 điểm.

Lý giải nguyên nhân của sự điều chỉnh này, ông Bách cho rằng dòng tiền trong các tuần trước chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu “họ nhà Vin” và một số mã trong rổ VN30. Khi nhóm này điều chỉnh, thị trường mất đi động lực chính và cần thời gian để cho các nhóm cổ phiếu tái tích lũy trước khi có thể trở lại xu hướng tăng.

Về định hướng dòng tiền, chuyên gia ông Bách dự báo lực cầu khả năng sẽ tiếp tục chuyển hướng sang nhóm ngành bất động sản và trở thành nhóm dẫn dắt trong giai đoạn tới. Trong khi đó, các nhóm ngân hàng và chứng khoán được dự đoán sẽ phân hóa mạnh hơn khi báo cáo tài chính quý 3 bắt đầu được phản ánh vào giá cổ phiếu./.

