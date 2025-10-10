Thiệt hại mưa lũ sau bão số 11 ước tính 5.450 tỷ đồng

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 17 giờ 30 ngày 10/10, theo báo cáo nhanh từ các tỉnh/thành phố, mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc, khiến 18 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông chia cắt, đê điều và hạ tầng điện lực hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 5.450 tỷ đồng.

Trong số đó, Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 2.400 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Mưa lớn đã khiến hơn 230.000 ngôi nhà bị ngập nước; trong đó riêng Thái Nguyên có tới 200.000 nhà bị ảnh hưởng. Các địa phương khác bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm Bắc Ninh (11.061 nhà), Cao Bằng (7.500 nhà), Hà Nội (8.186 nhà), Lạng Sơn (3.000 nhà), Tuyên Quang và Sơn La.

Tính đến chiều 10/10, vẫn còn gần 66.648 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất là tại Thái Nguyên với hơn 54.000 nhà chưa rút nước.

Về lĩnh vực nông nghiệp, có khoảng 25.261 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại. Ngoài ra, mưa lũ đã khiến 13.054 con gia súc và hơn 690.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân vùng bị thiên tai.

Tại tỉnh Lạng Sơn, khi đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) có dung tích khoảng 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện nguy cơ và tổ chức sơ tán 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi sự cố xảy ra, tránh được thiệt hại về người.

Đê điều đã ghi nhận 49 sự cố tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội, tăng thêm 6 sự cố so với ngày 9/10. Trong số đó, Bắc Ninh ghi nhận tới 40 sự cố. Nhiều tuyến đê lớn như Chã, Hà Châu, thành phố Thái Nguyên, đê tả/hữu Cầu, tả Thương-Dương Đức, hữu Cà Lồ... đã phải triển khai các biện pháp chống tràn với tổng chiều dài lên tới 20 km.

Lĩnh vực giao thông bị ảnh hưởng lớn, với 20 điểm trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở hoặc ngập sâu gây ách tắc; trong đó Thái Nguyên có tới 8 điểm, Hà Nội và Bắc Ninh mỗi nơi 4 điểm. Tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng buộc phải tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại các địa phương cũng bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Trong lĩnh vực điện lực và viễn thông, mưa lũ đã khiến gần 550.000 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn bị mất điện. Đến nay, đã có hơn 421.000 khách hàng được cấp điện trở lại, còn khoảng 128.622 khách hàng vẫn đang chờ khôi phục. Riêng tại Thái Nguyên, có tới gần 58.000 khách hàng vẫn chưa có điện.

Về thông tin liên lạc, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 và mạng công cộng tại một số khu vực bị mất kết nối. Tại Thái Nguyên, có 125 trạm BTS ngừng hoạt động; trong khi đó tại Hà Nội, thông tin liên lạc tại 13 trạm BTS đã được khôi phục.

Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống và sản xuất sau thiên tai.

Về lũ trên các sông, lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương và sông Trung đã đạt đỉnh và đang có xu hướng giảm, song mực nước vẫn ở mức cao, vượt báo động 3. Tính đến 17 giờ ngày 10/10, mực nước tại sông Cầu đo được tại trạm Chã (Thái Nguyên) là 10,91m, cao hơn báo động 3 là 0,91m; tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,37m, vượt báo động 3 tới 1,07m - cả hai đều đang xuống. Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 16,67m (trên báo động 3 là 0,67m) và tại Phủ Lạng Thương là 7,43m (trên báo động 3 là 1,13m), đều ghi nhận xu hướng giảm. Trên sông Trung, tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) vào lúc 13 giờ cùng ngày, mực nước đạt 20,97m, vượt báo động 3 tới 1,97m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông này sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn duy trì ở trên mức báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du. Trong khi đó, một số trạm khác cũng ghi nhận mực nước cao, như trạm Lương Phúc (Hà Nội) trên sông Cầu ở mức 9,9m (trên báo động 3 là 1,9m) và trạm Mạnh Tân trên sông Cà Lồ đạt 9,58m (trên báo động 3 là 1,58m), đều đang trên đà hạ xuống.

Trước tình hình trên, trong ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7730/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ. Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê tả Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Về hỗ trợ, trong ngày Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 4 tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trao tặng hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn./.

Lạng Sơn: Xã Vân Nham thiệt hại nặng nề sau 3 ngày lũ lớn Sáng 10/10, nước lũ tại xã Vân Nham đã rút thêm khoảng 50cm nhưng tuyến Tỉnh lộ 242 vẫn chưa thể di chuyển, nhiều đoạn còn ngập gần 1m nước, nhiều khu vực, nhà dân vẫn ngập, học sinh chưa thể đi học.