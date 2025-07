Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, Lai Châu có nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 8/7, thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Lai Châu, thời tiết đang diễn biến phức tạp. Trong ba giờ qua (từ 02 giờ đến 05 giờ sáng nay), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Phìn Hồ 53,8 mm, Bình Lư 39,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần đạt hoặc đạt trạng thái bão hòa với độ ẩm trên 85%.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Lai Châu là rất cao. Các khu vực có nguy cơ cao bao gồm các xã, phường: Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Khổng Lào, Mù Cả, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực này ở mức cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương được khuyến cáo khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động có biện pháp phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế:

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

Mưa to, lũ lớn gây nhiều thiệt hại tại vùng núi phía Tây Nghệ An Lưu lượng nước từ thượng nguồn các con suối dốc đổ về lớn, mạnh khiến cầu tạm tại bản Na Loi 2 bị cuốn trôi, tuyến đường nối trung tâm xã Na Loi đi các bản Xuồi Sàn, Piêng Lau bị chia cắt hoàn toàn.