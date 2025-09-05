Thời tiết ngày khai giảng 5/9: Miền Bắc nắng nóng, các nơi khác có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/9, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Bắc Bộ duy trì nắng nóng, có nơi trên 36°C; trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

- Thủ đô Hà Nội trời có mây, ban ngày nắng nóng, ban đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26–28°C; nhiệt độ cao nhất từ 34–36°C, có nơi trên 36°C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, có nơi dưới 21°C; nhiệt độ cao nhất từ 32–35°C, có nơi trên 35°C.

- Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, vùng núi có nơi dưới 22°C; nhiệt độ cao nhất từ 32–35°C, có nơi trên 35°C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–28°C; nhiệt độ cao nhất từ 31–34°C, có nơi trên 34°C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C; nhiệt độ cao nhất từ 30–33°C, có nơi trên 33°C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23°C; nhiệt độ cao nhất từ 28–31°C, có nơi trên 31°C.

- Khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; nhiệt độ cao nhất từ 30–33°C, có nơi trên 33°C.

- Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26°C; nhiệt độ cao nhất từ 31–33°C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, một số diễn biến thời tiết đáng chú ý trong ngày 5/9: Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong ngày và đêm nay (5/9), nhiều khu vực biển bao gồm: vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh./.

