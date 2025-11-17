Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Thủ tướng yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 217/QĐ-TTg ngày 16/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ ngày 16-20/11/2025, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Đây là đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra sau các đợt mưa lớn liên tục tại khu vực Trung Bộ, nguy cơ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là sạt lở đất là rất cao.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ./.