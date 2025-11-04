Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu vạch rõ ranh giới giữa kiểm soát với chủ nghĩa bài ngoại

Ngày 4/11, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng liên quan để xây dựng gói chính sách đối với người nước ngoài, dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 1/2026; trong đó nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tình trạng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp mua bán và sở hữu bất động sản, nhưng cũng đảm bảo một môi trường thuận lợi để người nước ngoài hòa nhập tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động nước ngoài và khách du lịch quốc tế, song cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng người dân cảm thấy bất an và bất công do các hành vi vi phạm pháp luật của một bộ phận người nước ngoài tại Nhật Bản gần đây.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, cần vạch rõ ranh giới giữa việc kiểm soát các vấn đề liên quan đến người nước ngoài với “chủ nghĩa bài ngoại,” đồng thời chỉ thị cho các bộ trưởng thực hiện nghiêm các quy định, pháp luật hiện hành, đặc biệt liên quan đến các hành vi như trốn đóng bảo hiểm xã hội, cư trú bất hợp pháp cũng như siết chặt các quy định cấp đổi bằng lái xe.

Thủ tướng Takaichi cũng yêu cầu các biện pháp mạnh mẽ hơn liên quan đến việc người nước ngoài sở hữu và sử dụng đất, trong đó có việc xem xét lại toàn diện quy định liên quan.

Trước đó, trong thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân đã thống nhất sẽ soạn thảo dự luật tăng cường kiểm soát việc người nước ngoài mua đất để trình lên kỳ họp thường kỳ của Quốc hội năm 2026.

Số liệu thống kê của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản cho thấy tính đến cuối tháng 6, số người nước ngoài cư trú tại Nhật đạt khoảng 3,95 triệu người - mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó, các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc xung đột với cư dân địa phương đã trở thành vấn đề đang được dư luận xã hội Nhật Bản quan tâm hiện nay.

Đây cũng chính là lý do khiến cho chính sách về người nước ngoài đã trở thành một chủ đề tranh luận quan trọng trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7 vừa qua.

Đảng Tham chính nêu khẩu hiệu “Nhật Bản trên hết,” khiến các đảng khác cũng phải đưa ra lập trường tương tự; trong đó, LDP tuyên bố mục tiêu “Xóa bỏ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.”

Trong cuộc bầu cử Chủ tịch LDP tháng 9 vừa qua, đây cũng là một trong những chủ đề trung tâm. Thủ tướng Takaichi khi đó đã kêu gọi củng cố vai trò điều phối trung tâm của chính phủ trong lĩnh vực xây dựng chính sách về người nước ngoài.

Trong bài phát biểu chính sách ngày 24/10 sau khi nhậm chức, nữ Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận rằng nguồn nhân lực nước ngoài vẫn thực sự cần thiết trong nhiều lĩnh vực do sự thiếu hụt lao động hiện nay.

Vì thế, Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ vừa tăng cường kiểm soát, vừa thúc đẩy chính sách hòa nhập xã hội để tìm ra hướng cân bằng giữa đảm bảo an ninh an toàn công cộng và nhu cầu tăng trưởng kinh tế./.

