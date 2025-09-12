Thuế quan của Mỹ: Tình hình đàm phán của Ấn Độ và Nam Phi

Ngày 11/9, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal cho biết đợt đầu tiên của thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mỹ dự kiến được hoàn tất vào tháng 11.

Ông lưu ý những cuộc thảo luận giữa hai nước đang tiến triển theo hướng tích cực và cho đến nay cả hai bên đều hài lòng với những kết quả đạt được.

Bộ trưởng Piyush Goyal đã thông báo như vậy khi trả lời các phóng viên tại bang Bihar. Trong đó, Bộ trưởng Goyal nêu rõ: “Vào tháng Hai đầu năm, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các bộ trưởng của cả hai bên cần hoàn tất một thỏa thuận tốt đẹp vào tháng 11. Cả hai bên đều hài lòng với tiến độ này.”

Phát biểu trên được ông Goyal đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump trao đổi thông điệp thân thiện trên mạng xã hội.

Trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông hài lòng với các cuộc đàm phán đang diễn ra và tin tưởng rằng cả hai quốc gia sẽ đạt được kết quả thành công.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn trong những tuần tới sẽ có dịp tiếp tục trao đổi với Thủ tướng Modi. Đáp lại, nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định trên mạng xã hội rằng Washington là đối tác tự nhiên của New Delhi và những cuộc đàm phán sẽ giúp khai phá “tiềm năng vô hạn” của quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ.

Trong khi đó, từ Nam Phi, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa cho biết chính phủ của ông đang tích cực hợp tác với Mỹ để đảm bảo một thỏa thuận thương mại và đầu tư công bằng, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không nhượng bộ vô điều kiện trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Cyril Ramaphosa đã nói như vậy trong phiên chất vấn mới đây trước Quốc hội tại thành phố Cape Town.

Ông Ramaphosa cho biết các đại diện chính phủ Nam Phi hiện đang ở Mỹ để tiếp tục các cuộc đàm phán chính thức, và các bộ trưởng thương mại, công nghiệp và quan hệ quốc tế cũng tham gia thúc đẩy các cuộc thảo luận.

Ông cho biết các quan chức Nam Phi sẽ gặp đại diện của chính quyền Trump, các nhà lập pháp và doanh nghiệp tại New York và Washington.

Tổng thống Nam Phi cho biết mục tiêu của việc tiếp tục hợp tác với Mỹ là đảm bảo một thỏa thuận thương mại và đầu tư cùng có lợi, đồng thời lưu ý rằng chính phủ đã chọn con đường hợp tác sau khi tham vấn với các nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, công đoàn và khu vực tư nhân.

Ông Ramaphosa nhấn mạnh lợi thế của Nam Phi là nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lực chế biến, coi đây là “đòn bẩy” trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Hồi tháng trước, Mỹ đã áp đặt mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Nam Phi, sau khi những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ramaphosa nhằm đề xuất một thỏa thuận thương mại không đạt kết quả./.

