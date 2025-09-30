Chính trị

Tiểu sử hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández

vna-potal-dong-chi-esteban-lazo-hernandez-chu-tich-quoc-hoi-nuoc-cong-hoa-cuba-8305492.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9-5/10/2025./.

