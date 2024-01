Tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID: Nhanh và hiệu quả

Từ khi triển khai tính năng cho phép công dân có thể gửi thông tin tố giác tội phạm trực tiếp từ ứng dụng điện thoại đến Công an cấp xã qua ứng dụng VneID (tháng 7/2022), đến nay, đã có 15.949 kiến nghị phản ánh được người dân gửi qua ứng dụng này, trong đó có 11.432 thông tin về an ninh trật tự được Công an cấp xã, các cấp tiếp nhận, kiểm tra xác minh.

Những phản ánh về tình hình an ninh trật tự qua hình thức này đã góp phần phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa.

Việc triển khai tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng VNeID cũng tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, các tổ chức; nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phát huy tối đa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.