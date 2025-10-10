Tổng thống Hàn Quốc dự kiến đưa Phủ Tổng thống trở lại Nhà Xanh vào cuối năm nay

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nhân viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang nỗ lực chuyển Văn phòng Tổng thống trở lại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) trong năm nay, hơn 3 năm rưỡi sau khi cơ quan này được chuyển đến quận Yongsan ở thủ đô Seoul.

Ngày 10/10, các quan chức Phủ Tổng thống cho biết việc hồi phục và trang bị lại khu phức hợp Nhà Xanh có thể mất thời gian do các cơ sở vật chất cũ kỹ và đã bị hư hỏng trong 3 năm qua. Tuy nhiên, việc trở lại Nhà Xanh dự kiến sẽ diễn ra chậm nhất vào cuối năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tiến hành công tác sửa chữa lớn tại khu phức hợp này sau khi được Nội các phê duyệt 25,9 tỷ won (khoảng 18 triệu USD) từ quỹ dự trữ cho dự án.

Kể từ chiến dịch tranh cử, Tổng thống Lee Jae Myung đã liên tục nhấn mạnh rằng Phủ Tổng thống nên nằm ở Nhà Xanh, với lý do nơi đây có lịch sử lâu đời và có các giá trị biểu tượng, văn hóa cũng như ưu thế vượt trội về mặt an ninh.

Trước đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chuyển Văn phòng Tổng thống từ Nhà Xanh đến tòa nhà cũ của Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan vào tháng 5/2022 và mở cửa Nhà Xanh cho công chúng tham quan như một di tích văn hóa và lịch sử.

Tổng cộng đã có 8.520.130 lượt khách tham quan khu phức hợp này và tỷ lệ khách nước ngoài tăng đáng kể qua từng năm, từ 1,1% năm 2022 lên 5,7% năm 2023 và 28,6% năm 2024. Tuy nhiên, các chuyến tham quan này đã bị tạm dừng từ ngày 1/8 vừa qua.

Nhà Xanh có lịch sử từ thời Cao Ly (Goryeo) khi một cung điện hoàng gia được xây dựng tại đây.

Trong triều đại Triều Tiên (Joseon), nơi đây đóng vai trò là hậu viên của Cung Cảnh Phúc (Gyeongbok) và sau khi thành lập Cộng hòa Hàn Quốc năm 1948, nơi này trở thành văn phòng và là nơi cư trú của Tổng thống.

Tòa nhà chính hiện tại của Nhà Xanh được xây dựng vào năm 1991./.

