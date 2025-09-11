TTXVN là cầu nối vun đắp tình hữu nghị thủy chung, son sắt Việt-Lào

Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển (15/9/1945-15/9/2025), Thông tấn xã Việt Nam luôn khẳng định vị trí là cơ quan báo chí chủ lực, giữ vai trò là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước, đồng thời đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Từ những ngày đầu trong khói lửa kháng chiến cho đến kỷ nguyên truyền thông số hôm nay, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, góp phần viết nên những trang sử hào hùng, đồng thời vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam. Đó là những khẳng định của các lãnh đạo Lào với các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Viêng Chăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam.

Viện sỹ, Giáo sư, Tiến sỹ Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam nói chung, cũng như các phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam đang công tác tại Lào nói riêng.

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan báo chí có lịch sử vẻ vang, được thành lập trong những năm kháng chiến cứu quốc, khi nhân dân Việt Nam đang đấu tranh để chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến ấy, các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã dấn thân nơi chiến trường, ghi lại những hình ảnh, thông tin quý giá và viết tin, bài truyền tải đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh mới, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo. Trong thời đại truyền thông hiện đại và chuyển đổi số, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, truyền tải thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau, trong đó có cả mạng xã hội. Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận các thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời, phản ánh đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam nhấn mạnh giữa bối cảnh tình hình khu vực và thế giới phức tạp, khó lường, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vẫn luôn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực và khách quan, giúp công chúng, trong đó có cả người dân Lào nắm bắt kịp thời những chuyển động của thời cuộc. Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam còn là “cầu nối thông tin” giúp phản ánh sinh động sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào đến với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào bày tỏ tình cảm chân thành, Thông tấn xã Việt Nam đã và đang phát huy vai trò cầu nối trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Viện sỹ, Giáo sư, Tiến sỹ Boviengkham Vongdara gửi lời cảm ơn chân thành tới các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, cũng như toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam vì sự cống hiến, nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Bộ trưởng chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp làm báo - một nhiệm vụ chính trị vừa nặng nề vừa vinh quang.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Từ góc nhìn ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam là một cơ quan báo chí có bề dày lịch sử đáng trân trọng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã giữ vai trò hết sức quan trọng, là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Theo ông, Thông tấn xã Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa Chính phủ và người dân. Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định Thông tấn xã Việt Nam là một tiếng nói có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị-xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane nhắc lại mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam được hình thành trong những năm tháng lịch sử chống kẻ thù chung, khi hai dân tộc cùng nhau thành lập Đảng, xây dựng lực lượng và tổ chức chính trị để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Trong tiến trình đó, Thông tấn xã Việt Nam luôn hiện diện, đồng hành như một “chứng nhân lịch sử” đầy tin cậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao vai trò quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Là một cơ quan truyền thông lớn, Thông tấn xã Việt Nam chính là cầu nối trong việc tuyên truyền, giới thiệu và làm sâu sắc thêm nhận thức của công chúng về mối quan hệ đặc biệt này: mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ có một không hai trên thế giới, được hình thành từ trong kháng chiến, từ những năm tháng hai dân tộc cùng kề vai sát cánh đấu tranh chống lại kẻ thù chung, cả thực dân cũ và mới.

Hướng tới tương lai, Bộ trưởng Ngoại giao Lào kỳ vọng trong thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, làm sâu sắc hơn ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường. Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không chỉ là tài sản chung của hai dân tộc, mà cần được gìn giữ như một di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.

Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục góp phần truyền tải thông tin hơn nữa để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu rõ, kế thừa, phát huy và gìn giữ mối quan hệ gắn bó thủy chung, keo sơn này. Đó chính là nền tảng để hai đất nước tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chúc Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam, là cầu nối giúp gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, xứng đáng là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới.

Những ghi nhận và tình cảm từ lãnh đạo cấp cao Lào cho thấy Thông tấn xã Việt Nam không chỉ là cơ quan báo chí quốc gia của Việt Nam, mà còn là cầu nối tin cậy, giúp vun đắp tình hữu nghị vĩ đại và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi phát triển trường tồn. Trải qua 80 năm vẻ vang, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, đồng thời góp phần làm rạng ngời mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt, đời đời bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em./.

