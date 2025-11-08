Tuyên Quang: Phát huy bản sắc văn hóa gắn với đào tạo nguồn nhân lực vùng cao

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với cả nước, công tác lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đang được triển khai nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở tại các huyện vùng cao.

Các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tỉnh Tuyên Quang bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời có nhiều đề xuất cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng cực Bắc.

Tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cô Dương Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Cú cho biết tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nghiên cứu nội dung dự thảo các văn kiện và trao đổi tại các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Theo cô Thành, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã thể hiện rõ quan điểm coi con người là trung tâm của phát triển, xây dựng nền giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cô Dương Thị Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuy nhiên, từ thực tiễn giáo dục vùng cao, cô Thành cho rằng cần nhấn mạnh hơn các chính sách dài hạn về đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số; chế độ ưu tiên đào tạo cán bộ tại chỗ; nâng cao năng lực chuyển đổi số trong trường học vùng sâu, vùng xa.

“Giáo viên vùng cao không chỉ dạy chữ mà còn là cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với đồng bào. Việc quan tâm đào tạo nhân lực là người dân tộc, có trình độ, có lòng gắn bó sẽ quyết định sự bền vững trong phát triển," cô Dương Thị Thành chia sẻ.

Không chỉ trong giáo dục, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế cũng được nhiều người dân vùng cao quan tâm.

Tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú), ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải chia sẻ, dự thảo văn kiện đã đề cập đầy đủ đến nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Song theo ông, muốn văn hóa thực sự lan tỏa, cần làm rõ hơn cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, thợ thủ công, người truyền dạy văn nghệ dân gian.

Ông cho rằng, phát triển du lịch là hướng đi tốt, nhưng muốn du lịch có bản sắc thì phải giữ được tiếng hát, nhạc cụ, trang phục và phong tục của tổ tiên. Nếu lớp trẻ không được học, không được thực hành, văn hóa sẽ mai một; vì vậy cần bổ sung giải pháp cụ thể trong bảo tồn văn hóa gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào.

Góp ý từ lực lượng thanh niên vùng cao cũng cho thấy sự chủ động, sáng tạo trong tiếp cận cơ hội phát triển mới. Tại xã Mèo Vạc, anh Lò Minh Thắng, Bí thư Chi đoàn xã cho biết nhiều thanh niên đã bắt đầu làm du lịch cộng đồng, sản xuất hàng thủ công, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương qua nền tảng trực tuyến.

Anh Lò Minh Thắng chia sẻ: Thanh niên vùng cao mong văn kiện lần này có thêm định hướng về đào tạo nghề gắn với thực hành, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số nông thôn. Nếu có điều kiện học ngay tại quê hương, được hướng dẫn kỹ năng quản lý, marketing, thanh niên hoàn toàn có thể sống tốt trên chính mảnh đất này.

Từ góc độ quản lý địa phương, ông Trần Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã xác định rõ định hướng phát triển vùng miền núi phía Bắc theo hướng phát huy tiềm năng văn hóa, du lịch, kinh tế cửa khẩu, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Theo ông Chung, muốn định hướng phát triển vùng cao đạt hiệu quả, cần nhấn mạnh xây dựng trung tâm du lịch cộng đồng đặc trưng, gắn với cơ chế đào tạo nghề và bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên dân tộc thiểu số; đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để hình thành mạng lưới không gian du lịch đồng bộ, bền vững.

“Khi hạ tầng được tăng cường, người dân có sinh kế ổn định, văn hóa sẽ tự nhiên được gìn giữ và lan tỏa. Phát triển phải đặt người dân ở vị trí chủ thể," ông Trần Văn Chung chia sẻ.

Những ý kiến nói trên cho thấy, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện không chỉ diễn ra rộng khắp mà còn chạm đến chiều sâu nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng cao.

Các đề xuất đều có điểm chung, đó là phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: Giáo dục-Văn hóa-Sinh kế, với người dân là trung tâm và chủ thể.

Nhân dân vùng cực Bắc tin tưởng, những quyết sách được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng núi cao biên giới, góp phần để tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất tiếp tục khẳng định vai trò “phên dậu Tổ quốc” giàu bản sắc và khát vọng vươn lên./.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến của kiều bào Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.