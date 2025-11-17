Ủy ban châu Âu kêu gọi Liên minh châu Âu sớm chốt kế hoạch tài trợ cho Ukraine

Ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng thống nhất trước tháng 12 về kế hoạch bảo đảm nguồn tài chính và quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, với tổng nhu cầu ước tính lên tới 135,7 tỷ euro (160 tỷ USD).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong thư gửi lãnh đạo 27 nước, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu “không thể để tình trạng tê liệt” khi quyết định về hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo “không có lựa chọn dễ dàng nào.”

Đánh giá dựa trên dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và cơ quan chức năng Ukraine, EC cho rằng Kiev sẽ cần khoảng 83,4 tỷ euro để duy trì ngân sách quốc phòng và 55,2 tỷ euro cho ổn định kinh tế trong hai năm tới, với giả định chiến sự kết thúc cuối năm 2026.

Theo EC, riêng năm 2026, Ukraine có thể tự trang trải khoảng một nửa nhu cầu quân sự trị giá 103 tỷ euro (119 tỷ USD), phần còn lại gồm 52 tỷ euro (60 tỷ USD) cho quốc phòng và 20 tỷ euro (23 tỷ USD) hỗ trợ kinh tế vĩ mô sẽ phải trông vào các đồng minh.

EC đưa ra ba phương án tài trợ cho Ukraine, gồm 90 tỷ euro (104 tỷ USD) đóng góp song phương từ các nước thành viên; 90 tỷ euro huy động thông qua cơ chế nợ chung của EU; và khoản “vay bồi thường” 140 tỷ euro (163 tỷ USD) dựa trên tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga. Phương án thứ ba được đánh giá là ít làm tăng gánh nặng tài khóa cho các nước, song đang vấp phải sự phản đối của Bỉ - quốc gia nắm giữ phần lớn số tài sản bị đóng băng - do lo ngại rủi ro kiện tụng và khả năng Moskva trả đũa.

Bà von der Leyen thừa nhận các rủi ro pháp lý và cho biết đã làm việc với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever để thúc đẩy thảo luận, dù tiến triển còn hạn chế.

EC kỳ vọng lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào tháng 12./.

