Vân Đồn chính thức khai thác các chuyến bay thuê chuyến tới Trung Quốc

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức khai thác chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên sau đại dịch cũng như sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc.

Cụ thể, vào 20h01 tối ngày 1/11 chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến) đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn bằng tàu bay Boeing 737-800, đưa đoàn khách quốc tế từ Trung Quốc trở lại Quảng Ninh sau một thời gian gián đoạn.

Chuyến bay khởi hành từ Thâm Quyến lúc 18h10 và hạ cánh xuống Vân Đồn lúc 20h01, đánh dấu thời điểm bắt đầu lịch trình bay nhiều hơn giữa Thâm Quyến-Vân Đồn (Quảng Ninh), với các ngày dự kiến 1, 6, 10, 15, 20 và 24 trong tháng 11.

Với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ, chặng bay Thâm Quyến-Vân Đồn rút ngắn hành trình di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế du lịch năng động của khu vực, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

“Đường bay Vân Đồn-Thâm Quyến được khai thác hiệu quả vừa phát huy tiềm năng to lớn của thị trường Trung Quốc, vừa khẳng định vai trò của Sân bay Vân Đồn trong mạng lưới giao thông Quảng Ninh. Sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Sân bay Vân Đồn khi vươn ra thế giới và phát triển các dịch vụ hàng không đa dạng, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho Quảng Ninh thời gian tới,” đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết.

Thâm Quyến là thị trường tiềm năng, giàu sức chi tiêu, đại diện cho phân khúc du khách trung - cao cấp mà Quảng Ninh đang hướng tới. Sự kiện mở lại đường bay Vân Đồn-Thâm Quyến không chỉ kết nối nguồn khách quốc tế truyền thống, mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế của Sân bay Vân Đồn trong giai đoạn tới cũng như chiến lược thu hút khách Trung Quốc của tỉnh Quảng Ninh.

Việc khai thác đường bay charter Thâm Quyến-Vân Đồn diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh phát động Chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh-Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới.” Chiến dịch đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực và ưu đãi quy mô lớn.

Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2/2026, Sân bay Vân Đồn sẽ đón tiếp các chuyến charter quốc tế tiếp theo từ Cheongju (Hàn Quốc) với 9 chuyến khứ hồi. Hiện tại, sân bay đang được Vietnam Airlines khai thác tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Nam với miền di sản.

Mới đây vào ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh, Sun Group, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hàng không Hong Kong (HAECO) và VinaCapital Holdings đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm nghiên cứu xây dựng tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì máy bay (MRO) tại Sân bay Vân Đồn, cũng như đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hướng tới hình thành mô hình hàng không xanh, hiện đại bậc nhất Miền Bắc./.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam do Sun Group đầu tư. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn 4E, có thể đón các tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, với công suất khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, hướng tới 20 triệu khách vào năm 2050. Hệ thống nhà ga, đường băng, khu vực xuất nhập cảnh, băng chuyền hành lý, phòng chờ quốc tế đều được bố trí linh hoạt, tối ưu cho các chuyến bay quốc tế.

