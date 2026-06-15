Vận động đối tượng trốn nã từ nước ngoài về đầu thú

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã sau hơn 1 năm lẩn trốn tại Malaysia về nước đầu thú. Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đối tượng là Lê Long Anh (34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/6/2024, đối tượng Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã tư đường Ngô Quyền-Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (cũ) để ăn uống.

Thời điểm này, trong quán nhậu còn có Trần Thị Vân (32 tuổi, trú cùng phường) cùng nhóm bạn ngồi bàn kế bên. Trong lúc ăn nhậu giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, Anh cầm ly thủy tinh ném gây thương tích một người trong nhóm của Vân. Còn Vân điều khiển xe ôtô tông nhiều lần vào xe ôtô của đối phương đỗ phía trước, gây hư hỏng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản (theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự); đồng thời khởi tố Lê Long Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quá trình các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, tháng 11/2024, Anh đã bỏ trốn sang Malaysia.

Sau hơn 1 năm bị truy nã, được cơ quan Công an tuyên truyền, vận động, đến nay, Lê Long Anh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và về nước đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định./.

Điện Biên: Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn Đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của một số người dân, đưa thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy” vào các trường Công an nhân dân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn.