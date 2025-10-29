Văn kiện Đại hội XIV:Tiếp tục quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên tỉnh Sơn La đồng tình, đánh giá cao dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, có tính khái quát, lý luận và tính thực tiễn cao, thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới.

Tiếp tục quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là Bí thư Chi bộ bản Công, xã Chiềng Sơ, ông Lò Văn Chung cho hay, việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tâm huyết của mình đối với Đảng, đối với con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

"Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo các văn kiện lần này được chuẩn bị rất chu đáo, cụ thể, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tôi đặc biệt tâm đắc với những nội dung đề cập đến phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng; coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên," ông Lò Văn Chung chia sẻ.

Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, ông Lò Văn Chung đề xuất các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong việc hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế và đào tạo cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết. Bên cạnh đó, các bên liên quan cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác tại địa bàn vùng cao có nhiều khó khăn, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Co Mạ, bộc bạch dự thảo các văn kiện đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Từ thực tế vùng cao, việc phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn là động lực chiến lược bảo đảm quốc phòng-an ninh và phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần coi việc thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng là một đột phá chiến lược của giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Tân cho biết Co Mạ là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, muốn thoát nghèo bền vững, người dân phải có cơ hội làm ăn, khởi nghiệp, được tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thị trường. Ông kiến nghị thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường đào tạo nghề, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất; đặc biệt ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống như đường giao thông, xây dựng thêm các trạm viễn thông 4G, 5G tới các bản vùng lõm chưa có sóng điện thoại. Cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để người dân chủ động, sáng tạo trong phát triển sinh kế.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tân, qua khảo sát đa số đảng viên đánh giá cao việc xác định chuyển đổi số quốc gia là một động lực phát triển chủ yếu như dự thảo văn kiện đã nêu. Song, để chuyển đổi số thật sự đi vào đời sống vùng cao cần có chính sách riêng cho nông thôn miền núi như đầu tư hạ tầng mạng, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên, thanh niên; khuyến khích mô hình “Nông dân bán hàng online," “Du lịch số cộng đồng," “Chợ số vùng cao”… “Chỉ khi người dân vùng núi được tiếp cận công nghệ, tham gia nền kinh tế số, chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền ngược," ông Nguyễn Ngọc Tân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tân cho biết các đảng viên xã Co Mạ nhất trí cao với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2030 được nêu trong dự thảo phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nhân văn. Tuy nhiên, để mục tiêu ấy khả thi cần rõ hơn về cơ chế phân bổ nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng và dịch vụ công cho vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng bộ tiêu chí riêng đánh giá kết quả phát triển vùng cao, không chỉ dựa vào thu nhập mà còn ở mức độ tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường sống. Đây sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để cụ thể hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các giải pháp mạnh mẽ, thiết thực, phù hợp đặc thù từng vùng…

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Công phu, toàn diện, nhiều điểm mới

Đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Anh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mung, nhấn mạnh dự thảo các văn kiện được xây dựng công phu, khoa học, toàn diện và có nhiều điểm mới, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phương pháp tiếp cận hệ thống của Đảng. Nội dung văn kiện vừa kế thừa, phát triển sáng tạo nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới. Dự thảo văn kiện cũng phản ánh được ý chí, nguyện vọng và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho giai đoạn tới.

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện, ông Nguyễn Anh Bình đã đề xuất, góp ý một số nội dung, trong đó với dự thảo Báo cáo chính trị, ông đánh giá cao phần thể hiện quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy có tầm nhìn chiến lược, lâu dài. Theo ông, cần làm rõ thêm các hạn chế trong lĩnh vực y tế, giáo dục và nhấn mạnh hơn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, trong khắc phục “điểm nghẽn thể chế," “tư duy nhiệm kỳ” và “lợi ích nhóm."

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Anh Bình, cần tập trung vào chiến lược trọng tâm, tránh dàn trải; ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế sáng tạo; đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, ông Nguyễn Anh Bình đề xuất cần phân tích sâu hơn các nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát triển mạnh hơn lý luận về quản trị số, xã hội số, gắn với đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong việc lắng nghe ý kiến nhân dân.

Liên quan đến dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, ông Nguyễn Anh Bình đề xuất, cần đổi mới nội dung và phương pháp học tập lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sự hấp dẫn, thiết thực. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng tới đây theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng và thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả trong Đảng./.

