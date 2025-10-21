Việt Nam đã qua qua giai đoạn khởi động của chuyển đổi số

Sáng 21/10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi số: Nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn."

Chủ đề này thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ và khát vọng của toàn dân tộc: Đưa công nghệ số trở thành động lực chủ đạo của phát triển đất nước, làm cho chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nền móng chuyển đổi số quốc gia cơ bản được hình thành

Sự kiện đã điểm lại hành trình Chuyển đổi số Quốc gia, khởi đầu từ năm 2020 đến nay. Từ khởi động đến bứt phá, vươn mình và ngày càng tạo ra nhiều kết quả thiết thực trên tất cả các mặt: Nhận thức, thể chế, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Những thành tựu trong chuyển đổi số quốc gia ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đang mở ra kỷ nguyên số mới, nơi công nghệ và dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng và nâng cao năng suất.

Một số kết quả quan trọng được tổng kết như: Chính phủ số với 80% dịch vụ công đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Kinh tế số chiếm gần 20% GDP. Xã hội số với 100 triệu công dân số đã được hình thành; công nghệ số đã và đang được phổ cập đến từng thôn bản, từng hộ dân. Đây là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sự đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo của toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh: "Sau 5 năm làm chuyển đổi số, chúng ta đã qua giai đoạn khởi động. Giai đoạn này chúng ta tập trung vào nâng cao nhận thức số, xây dựng hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ công cơ bản."

Những kết quả trên cho thấy nền móng chuyển đổi số quốc gia đã cơ bản được hình thành, từ hạ tầng dịch vụ đến thể chế. Theo Thứ trưởng Vũ Hải Quân, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm để chuyển đổi số thực sự mang lại tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân.

Chuyển đổi số giai đoạn mới thế nào?

Năm 2025 là năm bản lề, kết thúc 5 năm triển khai Chuyển đổi số Quốc gia và mở ra Giai đoạn 2 (2026-2030). Giai đoạn mới, Việt Nam phải tập trung vào tính thực chất, tạo ra tác động thực tế đến kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở các kết quả trung gian.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, 5 năm tới sẽ là giai đoạn chúng ta phải chuyển đổi số ở mức độ sâu rộng hơn với trọng tâm là tạo ra giá trị kinh tế xã hội cụ thể. "Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số giai đoạn sau này là phải chuyển hóa được những thành quả số hóa thành tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện hiệu quả quản trị và chất lượng ra quyết định ở mọi cấp. Nói cách khác, chúng ta phải hướng tới kết quả cuối cùng, đo bằng lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế," ông nói.

Nhấn mạnh nội dung "Gần dân hơn" là một trọng tâm cốt lõi trong chủ đề chuyển đổi số năm nay, ông Quân cho biết: "Gần dân hơn trước hết là thu hẹp khoảng cách số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Việt Nam dù ở nông thôn, miền núi hay thành thị đều phải có cơ hội tiếp cận với các tiện ích số. Gần dân hơn cũng có nghĩa là chính quyền phục vụ người dân tốt hơn nhờ công nghệ."

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, 5 năm tới sẽ là giai đoạn chúng ta phải chuyển đổi số ở mức độ sâu rộng hơn với trọng tâm là tạo ra giá trị kinh tế xã hội cụ thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam đang hướng tới một nhà nước kiến tạo thông minh và không khoảng cách, nơi mọi quyết định quản lý điều hành đều dựa trên dữ liệu thời gian thực, nơi người dân được phục vụ bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình không giấy tờ, được cá nhân hóa theo nhu cầu.

Và cuối cùng, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, gần dân hơn còn nằm ở việc tạo dựng niềm tin số trong xã hội. Người dân chỉ thực sự tham gia tích cực vào chuyển đổi số khi thấy thực sự thuận lợi cho chính mình, khi có niềm tin rằng môi trường số an toàn, quyền lợi của người dân được bảo vệ đầy đủ.

Chúng ta tin tưởng, công cuộc chuyển đổi số số quốc gia sẽ gặt hái được thành tựu to lớn năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhanh hơn để không lỡ nhịp thời đại, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều phát huy tối đa giá trị, gần dân hơn để mọi người dân Việt Nam đều chung hưởng thành quả phát triển. Đó chính là con đường chuyển đổi số toàn diện mà chúng ta đã và sẽ kiên định thực hiện," Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cho biết.

Bộ Khoa học và Công nghệ tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một điểm nhấn trong chương trình là việc tái hiện sinh động cách mà một người dân ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động trong đời sống thường ngày, thể hiện chuyển đổi số ngày càng gần dân, dễ hiểu, dễ làm, mang đến hiệu quả thiết thực.

Sau 5 năm triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, khái niệm “công dân số” đã trở nên quen thuộc. Đó là những người sử dụng công nghệ, Internet một cách có trách nhiệm, hiệu quả và an toàn, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, ghi nhận những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tiến trình chuyển đổi số của đất nước.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Thanh Hoá xếp thứ 5 về mức độ chuyển đổi số năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 4, thành phố Hải Phòng xếp thứ 3, thành phố Huế xếp thứ 2. Sau 4 năm triển khai, thành phố Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu về mức độ Chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc./.

